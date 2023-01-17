Пирожки из плавленых сырков: как приготовить бюджетное блюдо

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Пирожки из плавленых сырков: как приготовить бюджетное блюдо

Плавленый сыр может быть не только начинкой для пирожков, но и полноценной основой для такого блюда. Тесто получается очень нежным – просто тает во рту. К тому же, все компоненты очень бюджетные.

Идея приготовления пирожков из плавленого сыра опубликована на странице фудблогера mrs.demenchuk в Instagram.

Пирожки из плавленых сырков: как приготовить бюджетное блюдо

Ингредиенты:

  • плавленый сыр (можно твердый) – 2 шт
  • яйцо – 2 шт
  • мука – 3 ст.л
  • соль, перец – по вкусу
  • панировка или мука
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Способ приготовления:

Пирожки из плавленых сырков: как приготовить бюджетное блюдо

1. Сыр натираем.

Пирожки из плавленых сырков: как приготовить бюджетное блюдо

2. Добавляем яйцо, муку, соль и перец.

Пирожки из плавленых сырков: как приготовить бюджетное блюдо

3. Все хорошо перемешиваем.

4. Формируем по своему желанию.

Пирожки из плавленых сырков: как приготовить бюджетное блюдо

5. Обваливаем в панировке и жарим с обеих сторон накрывая крышкой.

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