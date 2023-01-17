Плавленый сыр может быть не только начинкой для пирожков, но и полноценной основой для такого блюда. Тесто получается очень нежным – просто тает во рту. К тому же, все компоненты очень бюджетные.

Идея приготовления пирожков из плавленого сыра опубликована на странице фудблогера mrs.demenchuk в Instagram.

Ингредиенты:

плавленый сыр (можно твердый) – 2 шт

яйцо – 2 шт

мука – 3 ст.л

соль, перец – по вкусу

панировка или мука

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Способ приготовления:

1. Сыр натираем.

2. Добавляем яйцо, муку, соль и перец.

3. Все хорошо перемешиваем.

4. Формируем по своему желанию.

5. Обваливаем в панировке и жарим с обеих сторон накрывая крышкой.

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