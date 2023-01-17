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Пирожки из плавленых сырков: как приготовить бюджетное блюдо
Плавленый сыр может быть не только начинкой для пирожков, но и полноценной основой для такого блюда. Тесто получается очень нежным – просто тает во рту. К тому же, все компоненты очень бюджетные.
Идея приготовления пирожков из плавленого сыра опубликована на странице фудблогера mrs.demenchuk в Instagram.
Ингредиенты:
- плавленый сыр (можно твердый) – 2 шт
- яйцо – 2 шт
- мука – 3 ст.л
- соль, перец – по вкусу
- панировка или мука
Способ приготовления:
1. Сыр натираем.
2. Добавляем яйцо, муку, соль и перец.
3. Все хорошо перемешиваем.
4. Формируем по своему желанию.
5. Обваливаем в панировке и жарим с обеих сторон накрывая крышкой.
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