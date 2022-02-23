Пирожки на сковороде за 10 минут: из какой муки приготовить диетическое тесто

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,7 т.
Пирожки на сковороде за 10 минут: из какой муки приготовить диетическое тесто

Такие пирожки идеально подойдут для быстрого перекуса, когда совсем нет времени, ведь на приготовление нужно всего 10 минут. К тому же, блюдо очень диетическое, ведь в его основе не пшеничная мука. Нужно только выбрать любимую начинку.

Идея приготовления простых пирожков на сковороде опубликована на странице vegfoodrus в Instagram.

Рецепт пирожков из нутовой муки

Ингредиенты:⠀

  • нутовая мука – 120 г

  • вода – 200 г (комнатной температуры)

  • соль – по вкусу

  • растительное масло – 1 ст.л

⠀⠀Варианты начинки (она может быть любая только не сладкая):

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  • шампиньоны с луком обжаренные на оливковом масле

  • тофу, зеленый лук, соль

Замешивание теста для пирожков

Способ приготовления:

1. Муку смешать с водой, солью и маслом.

2. Все хорошо взбить погружным блендером или миксером.

Варианты начинок для пирожков

3. Сковороду хорошо разогреть, вылить на нее тесто, разровнять лопаткой или ложкой.

Выливание теста для пирожков на сковороду

4. Сразу выложить начинку. Ее не должно быть слишком много, чтобы тесто не порвалось.

Выкладывание начинки на тесто

5. Подождать, когда тесто схватится снизу, накрыть одну половину другой.

Формирование пирожков

6. Прижать края лопаткой, чтобы они склеились.

Готовые жареные пирожки из нутовой муки

7. Обжарить с каждой стороны по несколько минут на среднем огне до румяной корочки.

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