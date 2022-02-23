Пирожки на сковороде за 10 минут: из какой муки приготовить диетическое тесто

Такие пирожки идеально подойдут для быстрого перекуса, когда совсем нет времени, ведь на приготовление нужно всего 10 минут. К тому же, блюдо очень диетическое, ведь в его основе не пшеничная мука. Нужно только выбрать любимую начинку.

Идея приготовления простых пирожков на сковороде опубликована на странице vegfoodrus в Instagram.

Ингредиенты:⠀

нутовая мука – 120 г

вода – 200 г (комнатной температуры)

соль – по вкусу

растительное масло – 1 ст.л

⠀⠀Варианты начинки (она может быть любая только не сладкая):

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Способ приготовления:

1. Муку смешать с водой, солью и маслом.

2. Все хорошо взбить погружным блендером или миксером.

3. Сковороду хорошо разогреть, вылить на нее тесто, разровнять лопаткой или ложкой.

4. Сразу выложить начинку. Ее не должно быть слишком много, чтобы тесто не порвалось.

5. Подождать, когда тесто схватится снизу, накрыть одну половину другой.

6. Прижать края лопаткой, чтобы они склеились.

7. Обжарить с каждой стороны по несколько минут на среднем огне до румяной корочки.

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