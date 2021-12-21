Пирожки с картошкой, которые всегда получаются пышные и мягкие: удачный рецепт бездрожжевого теста

Пирожки с картошкой – это настолько вкусное и сытное блюдо, что его можно есть даже как полноценный прием пищи. Но не каждая хозяйка хочет целый день возиться с дрожжевым тестом. Так что его можно спокойно приготовить без этого ингредиента. Важно лишь соблюдать правильные пропорции.

Рецептом удачного бездрожжевого теста и пирожков с картофелем поделилась фудблогер Кристина Азизан. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

Для теста:

яйца – 2 шт

жирный кефир – 500 мл

сахарный песок – 1 ст. л.

растительное масло – 1 ст. л.

соль – 1 ч. л.

соды – 1 ч. л.

мука

Для начинки:

отварной картофель – 1-1,5 кг

лук – 1 шт

зелень – 1 пучок

соль, перец, паприка

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Способ приготовления:

1. Для начала приготовить тесто. Для этого следует смешать все ингредиенты и замесить тесто, которое не будет липнуть в руки. Поставить в тёплое место на 30 минут.

2. Дальше перейти к приготовлению начинки. Для начала размельчить лук и поставить жариться.

3. Добавить картофельное пюре и приправы.

4. В самом конце добавить зелень.

5. Раскатать тесто на колбаски, прорезать их на куски, из которых сформировать шарики. Выложить начинку и сформировать пирожки.

6. Жарить на сковороде по бокам по 2-3 минуты.

7. Готовые пирожки выложить на бумажное полотенце для того, чтобы убрать лишнее масло.

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