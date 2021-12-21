Пирожки с картошкой, которые всегда получаются пышные и мягкие: удачный рецепт бездрожжевого теста
Пирожки с картошкой – это настолько вкусное и сытное блюдо, что его можно есть даже как полноценный прием пищи. Но не каждая хозяйка хочет целый день возиться с дрожжевым тестом. Так что его можно спокойно приготовить без этого ингредиента. Важно лишь соблюдать правильные пропорции.
Рецептом удачного бездрожжевого теста и пирожков с картофелем поделилась фудблогер Кристина Азизан. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
Для теста:
яйца – 2 шт
жирный кефир – 500 мл
сахарный песок – 1 ст. л.
растительное масло – 1 ст. л.
соль – 1 ч. л.
соды – 1 ч. л.
мука
Для начинки:
отварной картофель – 1-1,5 кг
лук – 1 шт
зелень – 1 пучок
соль, перец, паприка
Способ приготовления:
1. Для начала приготовить тесто. Для этого следует смешать все ингредиенты и замесить тесто, которое не будет липнуть в руки. Поставить в тёплое место на 30 минут.
2. Дальше перейти к приготовлению начинки. Для начала размельчить лук и поставить жариться.
3. Добавить картофельное пюре и приправы.
4. В самом конце добавить зелень.
5. Раскатать тесто на колбаски, прорезать их на куски, из которых сформировать шарики. Выложить начинку и сформировать пирожки.
6. Жарить на сковороде по бокам по 2-3 минуты.
7. Готовые пирожки выложить на бумажное полотенце для того, чтобы убрать лишнее масло.
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