Пирожки с картофелем – это вкусное и сытное блюдо, которое может стать полноценным приемом пищи. Самое важное – приготовить удачное дрожжевое тесто, от которого зависит то, насколько пирожки будут воздушными и мягкими. Все остальное не занимает много хлопот и времени, пирожки можно быстро приготовить к обеду или ужину для своих родных.

Фудблогер Яна Бардич (yana_bardych) на своей странице в Instagram поделилась рецептом пирожков с картофелем, которые готовятся в духовке.

Ингредиенты:

яйца – 1 шт

мука – 300 г

сахар – 1 ст. л.

соль – 0,5 ч. л.

масло – 60 мл

молоко – 150 мл

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вода – 50 мл

дрожжи сухие – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Муку просеять.

2. Развести дрожжи в воде, добавив 1 чайную ложку сахара. Перемешать. Оставить массу на 20 минут – на поверхности должна появиться дрожжевая "шапочка".

3. В глубокой посуде взбить яйцо с солью и сахаром, добавить теплое молоко, растительное масло. Перемешать.

4. Добавить дрожжи. Перемешать до однородности.

5. Постепенно добавить муку и замесить тесто. Оно должно получиться мягкое, однородное и немного прилипать к рукам. Сформовать из теста шар, положить в миску и накрыть салфеткой, чтобы не заветрилось. Поставить в теплое место для подъема приблизительно на 2 часа.

6. Тем временем приготовить начинку. Картофель отварить в подсоленной воде до готовности, растолочь на пюре и охладить.

7. Тесто разделить на одинаковые кусочки, каждый из которых раскатать.

8. Выложить начинку и сформировать пирожки. Выложить на противень.

9. Смазать пирожки взбитым яйцом.

10. Выпекать при температуре 180 градусов 20-25 минут.

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