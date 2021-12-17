Пирожное "Шишка" вместо "Картошки": праздничная альтернатива главному десерту в СССР
Блеск гирлянд в окне, аромат елки, много мандаринов и сладостей, родные люди рядом – идеальная зимняя атмосфера. И дополнить ее можно особым десертом "Шишка". Такую вкусность точно оценят дети и даже смогут помочь ее приготовить. Также, это прекрасная альтернатива популярному сладкому пирожному "Картошка" в более интересной интерпретации.
Идея приготовления бисквитного десерта "Шишка" опубликована на странице tatushik_gab в Instagram.
Ингредиенты для бисквита:
яйца – 4 шт
сахар – 120 г
мука – 100 г
какао – 30 г
подсолнечное масло – 3 ст.л
Ингредиенты для крема:
сливочное масло – 150 г
сгущенка – 150 г
Способ приготовления:
1. Взбить яйца с сахаром до пышности, добавить муку и какао в 3 приема, осторожно перемешивая.
2. В самом конце добавить масло, сделать массу однородной.
3. Выпекать при температуре 180 градусов 25/30 минут. Готовность проверить зубочисткой.
4. Достать бисквит, остудить, оставить в холодильнике на 3 часа. Затем сделать крошку.
5. Сгущенку и масло сбить до пышности.
6. Приготовленный крем вылить в крошку. Можно по вкусу добавить какао и кофе.
7. Замесить плотное тесто.
8. Сформировать пирамидки, поставить в холодильник на 30 минут.
9. Достать, с помощью обычных хлопьев сделать шишки.
10. Присыпать пудрой.
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