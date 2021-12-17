Пирожное 'Шишка' вместо 'Картошки': праздничная альтернатива главному десерту в СССР

Блеск гирлянд в окне, аромат елки, много мандаринов и сладостей, родные люди рядом – идеальная зимняя атмосфера. И дополнить ее можно особым десертом "Шишка". Такую вкусность точно оценят дети и даже смогут помочь ее приготовить. Также, это прекрасная альтернатива популярному сладкому пирожному "Картошка" в более интересной интерпретации.

Идея приготовления бисквитного десерта "Шишка" опубликована на странице tatushik_gab в Instagram.

Ингредиенты для бисквита:

яйца – 4 шт

сахар – 120 г

мука – 100 г

какао – 30 г

подсолнечное масло – 3 ст.л

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Ингредиенты для крема:

сливочное масло – 150 г

сгущенка – 150 г

Способ приготовления:

1. Взбить яйца с сахаром до пышности, добавить муку и какао в 3 приема, осторожно перемешивая.

2. В самом конце добавить масло, сделать массу однородной.

3. Выпекать при температуре 180 градусов 25/30 минут. Готовность проверить зубочисткой.

4. Достать бисквит, остудить, оставить в холодильнике на 3 часа. Затем сделать крошку.

5. Сгущенку и масло сбить до пышности.

6. Приготовленный крем вылить в крошку. Можно по вкусу добавить какао и кофе.

7. Замесить плотное тесто.

8. Сформировать пирамидки, поставить в холодильник на 30 минут.

9. Достать, с помощью обычных хлопьев сделать шишки.

10. Присыпать пудрой.

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