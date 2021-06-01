Пищевые привычки из СССР, от которых надо избавиться сейчас

Есть каши, картошку, макароны, и все это с хлебом и обязательно три раза в день – это все и еще много удивительных правил питания, которые идут прямиком из СССР. Мало того, эти привычки благополучно "живут" сейчас и очень много людей им следуют.

Редакция FoodOboz выбрала для вас самые необычные пищевые привычки, которые пришли к нам из СССР и самое главное – попытаемся понять, почему люди и сейчас их придерживаются.

1. Обед из трех блюд

Обед должен был быть из трех блюд. Источник: arborio.ru

Это правда очень вредная советская привычка, произрастающая из системы трехразового питания. Что важно, что такой обильный прием пищи за один раз приводил к перееданию и набору веса. Лучше есть 5 раз в день, но маленькими порциями.

2. Пить мало воды

Люди тогда пили мало воды. Источник: arborio.ru

Как оказалось, тогда о каком-то даже минимуме нужной выпитой воды в день – и речь не шла, не говоря уже об обязательных 1,5 литра чистой воды в день.

3. Есть мало качественного белка

Советские котлеты. Источник: cookpad.com

В СССР был дефицит хорошо мяса и рыбы, именно это и привело к тому, что люби не научились есть много полезной пищи, а именно белка. Тогда в советских столовых в виде мясных блюд были котлеты, бифштексы в которых был мясной фарш и хлеб.

4. Есть обязательно хлеб

Люди ели очень много хлеба. Источник: no.pinterest.com

Он был везде и повсюду, существовало даже что-то вроде культа поклонения хлебу – образ колосящихся нив вошел в визуальную пропаганду как образ мира и достатка, везде в столовых висели плакаты вроде "Хлеб — всему голова".

5. Утром все должны есть кашу

Каши ели каждый день. Источник: arborio.ru

ВСССР каши елиназавтрак, обед и ужин руководствуясь тем, чтоб они якобы очень полезны, при этом еще и с хлебом. Но, крупы и хлеб – вещи, конечно, совместимы, но не полезны.

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