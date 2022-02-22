Пицца без муки: из чего сделать полезное тесто

Пицца может быть аппетитной, хрустящей и сытной даже без муки. К тому же – очень диетической. Стоит просто использовать один очень простой ингредиент, из которого получится идеальное тесто для основания. Всего несколько манипуляций – и вы получите вкусное блюдо, которое точно не навредит фигуре.

Идея приготовления пиццы без муки опубликована на странице rafael_vegan_food в Instagram. Для такого блюда тесто готовится из чечевицы.

Ингредиенты для теста:

сухая красная мелкая чечевица – 150 г

соль, специи – по вкусу

вода

Видео дня

Способ приготовления:

1. Чечевицу замочить на ночь.

2. Промыть, добавить немного воды и взбить блендером в консистенцию сметаны.

3. Добавить специи, соль по вкусу.

4. Приготовленное тесто разделить на две части.

5. Разогреть большую сковороду, добавить каплю масла, выложить тесто, разровнять ложкой.

6. Жарить на умеренном огне.

7. Перевернуть основание на лист, чтобы поджаренная сторона была сверху, выложить начинку.

8. Вариант начинки: томатный соус, грибы, красный лук, перец, кукуруза

сверху майонез с кешью, немного соевого молока, творожные дрожжи.

9. Или: томатный соус, вяленые томаты, перец, оливки, красный лук, майонез с кешью. Запекать в разогретой духовке 10-15 минут.

10. Сверху посыпать зеленью.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: