Пицца без муки за 10 минут: как и из чего приготовить вкусное блюдо

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,1 т.
Домашняя пицца

Домашняя пицца – блюдо, которое можно приготовить очень быстро на разном тесте, даже из лаваша и овощей. Для приготовления не обязательно использовать муку, ее можно заменить овсяными хлопьями. 

Домашняя пицца

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусной пиццы из овсяных хлопьев, с начинкой из ветчины, сыра. 

Рецепт пиццы
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Ингредиенты:

  • яйца – 1 шт.
  • овсяные хлопья – 40 г
  • молоко – 60 мл
  • сыр твердый – 30 г
  • ветчина – 50 г
  • итальянские травы
  • кетчуп 

Способ приготовления:

1. Взбейте яйцо с солью, влейте молоко, перемешайте, добавьте овсяные хлопья, снова перемешайте. 

Приготовление теста для пиццы

2. Натрите сыр. Порежьте ветчину. 

3. Разогрейте сковороду, вылейте "тесто" для пиццы, накройте крышкой.

Готовое тесто для блюда

4. После переверните, сверху смажьте кетчупом, выложите ветчину, присыпьте сыром и накройте крышкой на несколько минут. 

Приготовление пиццы

4. Порежьте пиццу и подавайте горячей.

Готовая пицца

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