Домашняя пицца – блюдо, которое можно приготовить очень быстро на разном тесте, даже из лаваша и овощей. Для приготовления не обязательно использовать муку, ее можно заменить овсяными хлопьями.

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусной пиццы из овсяных хлопьев, с начинкой из ветчины, сыра.

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Ингредиенты:

яйца – 1 шт.

овсяные хлопья – 40 г

молоко – 60 мл

сыр твердый – 30 г

ветчина – 50 г

итальянские травы

кетчуп

Способ приготовления:

1. Взбейте яйцо с солью, влейте молоко, перемешайте, добавьте овсяные хлопья, снова перемешайте.

2. Натрите сыр. Порежьте ветчину.

3. Разогрейте сковороду, вылейте "тесто" для пиццы, накройте крышкой.

4. После переверните, сверху смажьте кетчупом, выложите ветчину, присыпьте сыром и накройте крышкой на несколько минут.

4. Порежьте пиццу и подавайте горячей.

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