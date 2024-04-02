Пиццу можно готовить не только из теста, но еще и из лаваша, тортильи и просто овощей. Для начинки можно использовать любую колбасу, сыр, овощи.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и простой в приготовлении пиццы без теста, с филе, сырыми яйцами и сыром.

Видео дня

Ингредиенты:

яйца – 3 шт.

куриное филе

сыр

зелень

тортиья

перец сладкий

Способ приготовления:

1. Взбейте 3 яйца, отварите куриное филе и нарежьте.

2. На сковороде растопите кусочек масла, выложите тортилью, на нее вылейте яйцо, выложите курицу, зелень и сыр, накройте второй тортильей.

3. На маленьком огне под крышкой даем яйцу схватиться и переверните пиццу. Сверху положите болгарский перец, помидор и посыпьте сыром. Накройте крышкой и дайте сыру растопиться.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: