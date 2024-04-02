Домашняя пицца без теста на сковороде: с овощами, сыром и филе

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Домашняя пицца без теста на сковороде: с овощами, сыром и филе

Пиццу можно готовить не только из теста, но еще и из лаваша, тортильи и просто овощей. Для начинки можно использовать любую колбасу, сыр, овощи.

Пицца из тортильи и яиц

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и простой в приготовлении пиццы без теста, с филе, сырыми яйцами и сыром.

Рецепт пиццы
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Ингредиенты:

  • яйца – 3 шт.
  • куриное филе
  • сыр
  • зелень
  • тортиья
  • перец сладкий

Способ приготовления:

1. Взбейте 3 яйца, отварите куриное филе и нарежьте.

Приготовление пиццы

2. На сковороде растопите кусочек масла, выложите тортилью, на нее вылейте яйцо, выложите курицу, зелень и сыр, накройте второй тортильей.

Пицца без теста

3. На маленьком огне под крышкой даем яйцу схватиться и переверните пиццу. Сверху положите болгарский перец, помидор и посыпьте сыром. Накройте крышкой и дайте сыру растопиться.

Готовая пицца

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