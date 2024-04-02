Домашняя пицца без теста на сковороде: с овощами, сыром и филе
Пиццу можно готовить не только из теста, но еще и из лаваша, тортильи и просто овощей. Для начинки можно использовать любую колбасу, сыр, овощи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и простой в приготовлении пиццы без теста, с филе, сырыми яйцами и сыром.
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Ингредиенты:
- яйца – 3 шт.
- куриное филе
- сыр
- зелень
- тортиья
- перец сладкий
Способ приготовления:
1. Взбейте 3 яйца, отварите куриное филе и нарежьте.
2. На сковороде растопите кусочек масла, выложите тортилью, на нее вылейте яйцо, выложите курицу, зелень и сыр, накройте второй тортильей.
3. На маленьком огне под крышкой даем яйцу схватиться и переверните пиццу. Сверху положите болгарский перец, помидор и посыпьте сыром. Накройте крышкой и дайте сыру растопиться.
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