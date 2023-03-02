Вкусное, сытное и простое блюдо в приготовлении – пицца. В классическом варианте ее готовят из дрожжевого теста, но стоит отметить, что его можно заменить лавашем. Для начинки подойдет: сыр, колбаса, филе, овощи, оливки, каперсы, лук, грибы и пикантные соусы.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусной пиццы за 10 минут, основа которой – лаваш, а начинка – колбаса, сыр, оливки.

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Ингредиенты:

лаваш – 2 листа

сыр Моцарелла – 150- 200 г

колбаса – 150 – 200 г

помидоры – 1-2 шт.

кетчуп – 50 г

оливки – 5 шт.

немного масла

Способ приготовления:

1. Обрежьте лист лаваша под диаметр вашей сковородки.

2. Сковороду слегка смажьте растительным маслом, выложите первый лист лаваша. На него посыпьте немного сыра и накройте вторым листом. Далее смажьте все кетчупом.

3. Далее выложите нарезанную кольцами колбасу, помидоры, оливки, сверху щедро посыпьте сыром. Накройте крышкой и готовьте на среднем огне, пока сыр расплавится.

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