Пицца без теста за 10 минут: из чего приготовить вкусное блюдо

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
2,0 т.
Домашняя пицца

Вкусное, сытное и простое блюдо в приготовлении – пицца. В классическом варианте ее готовят из дрожжевого теста, но стоит отметить, что его можно заменить лавашем. Для начинки подойдет: сыр, колбаса, филе, овощи, оливки, каперсы, лук, грибы и пикантные соусы. 

Как приготовить вкусную пиццу

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусной пиццы за 10 минут, основа которой – лаваш, а начинка – колбаса, сыр, оливки. 

Рецепт пиццы
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Ингредиенты:

  • лаваш – 2 листа
  • сыр Моцарелла – 150- 200 г
  • колбаса – 150 – 200 г
  • помидоры – 1-2 шт. 
  • кетчуп – 50 г
  • оливки – 5 шт.
  • немного масла

Способ приготовления:

1. Обрежьте лист лаваша под диаметр вашей сковородки.

Лаваш для блюда

2. Сковороду слегка смажьте растительным маслом, выложите первый лист лаваша. На него посыпьте немного сыра и накройте вторым листом. Далее смажьте все кетчупом.

Приготовление пиццы

3. Далее выложите нарезанную кольцами колбасу, помидоры, оливки, сверху щедро посыпьте сыром. Накройте крышкой и готовьте на среднем огне, пока сыр расплавится.  

Готовая пицца

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