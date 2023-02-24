Пицца без теста за 15 минут: что использовать для вкусной основы

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
2,2 т.
Рецепт пиццы

Пицца – сытное и простое в приготовлении блюдо, которое в классическом варианте готовится из дрожжевого теста, но еще его можно готовить на воде, молоке. А еще основу для пиццы можно делать из тертых овощей, лаваша. 

Домашняя пицца

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусной пиццы из лаваша с разными начинками, которая готовится в духовке всего 10 минут. 

Рецепт пиццы
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Ингредиенты на 2 пиццы:

С куриным филе:

  • лаваш – 4 шт. 

Начинка 1:

  • кетчуп
  • твердый сыр
  • итальянские травы
  • куриное филе 

Начинка 2: 

  • кукуруза 
  • помидоры 
  • грибы 
  • колбаса 
  • оливки 

Способ приготовления:

1. Выложите один лаваш, смажьте кетчупом, сверху специи, тертый сыр,  положите еще один лаваш, на него сыр, помидоры, филе и сверху присыпьте сыром.

Приготовление пиццы

2. Готовьте 10 минут в духовке при 190 С. 

Пицца на лаваше

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