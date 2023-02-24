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Пицца без теста за 15 минут: что использовать для вкусной основы
Пицца – сытное и простое в приготовлении блюдо, которое в классическом варианте готовится из дрожжевого теста, но еще его можно готовить на воде, молоке. А еще основу для пиццы можно делать из тертых овощей, лаваша.
Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусной пиццы из лаваша с разными начинками, которая готовится в духовке всего 10 минут.
Ингредиенты на 2 пиццы:
С куриным филе:
- лаваш – 4 шт.
Начинка 1:
- кетчуп
- твердый сыр
- итальянские травы
- куриное филе
Начинка 2:
- кукуруза
- помидоры
- грибы
- колбаса
- оливки
Способ приготовления:
1. Выложите один лаваш, смажьте кетчупом, сверху специи, тертый сыр, положите еще один лаваш, на него сыр, помидоры, филе и сверху присыпьте сыром.
2. Готовьте 10 минут в духовке при 190 С.
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