Пицца – сытное и простое в приготовлении блюдо, которое в классическом варианте готовится из дрожжевого теста, но еще его можно готовить на воде, молоке. А еще основу для пиццы можно делать из тертых овощей, лаваша.

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусной пиццы из лаваша с разными начинками, которая готовится в духовке всего 10 минут.

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Ингредиенты на 2 пиццы:

С куриным филе:

лаваш – 4 шт.

Начинка 1:

кетчуп

твердый сыр

итальянские травы

куриное филе

Начинка 2:

кукуруза

помидоры

грибы

колбаса

оливки

Способ приготовления:

1. Выложите один лаваш, смажьте кетчупом, сверху специи, тертый сыр, положите еще один лаваш, на него сыр, помидоры, филе и сверху присыпьте сыром.

2. Готовьте 10 минут в духовке при 190 С.

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