Как приготовить пиццу и омлет одновременно: небанальный вариант завтрака
Чем позавтракать сегодня – вопрос, который ежедневно не дает покоя. Потому что хочется, чтобы и вкусно, и быстро, и из доступных ингредиентов, и как-то небанально. А если приготовить омлет с хлебным основанием и дополнить его начинкой? Выходит уже и не совсем омлет, а пицца – блюдо 2в1. Все гениальное – просто.
Рецептом необычного завтрака, а именно пиццы на омлете, поделился популярный шеф-повар Василий Мишлен (vasilymishlen) в Instagram.
Ингредиенты:
яйца
хлеб
помидоры
ветчина
твердый сыр
специи
Способ приготовления:
1. Взбить яйца и вылить в хорошо разогретую сковороду.
2. Хлеб порезать небольшими порционными кусочками. Равномерно выложить по бокам омлета.
3. Порезать помидоры и ветчину, сыр натереть на терке.
4. Когда низ омлета готов – перевернуть его на другую сторону. Посолить и поперчить.
5. Выложить начинку, а посыпать сыром. Готовить под крышкой в течение 10 минут.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: