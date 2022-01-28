Как приготовить пиццу и омлет одновременно: небанальный вариант завтрака

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
1,2 т.
Как приготовить пиццу и омлет одновременно: небанальный вариант завтрака

Чем позавтракать сегодня – вопрос, который ежедневно не дает покоя. Потому что хочется, чтобы и вкусно, и быстро, и из доступных ингредиентов, и как-то небанально. А если приготовить омлет с хлебным основанием и дополнить его начинкой? Выходит уже и не совсем омлет, а пицца – блюдо 2в1. Все гениальное – просто.

Рецептом необычного завтрака, а именно пиццы на омлете, поделился популярный шеф-повар Василий Мишлен (vasilymishlen) в Instagram.

Пицца-омлет

Ингредиенты:

  • яйца

  • хлеб

  • помидоры

  • ветчина

  • твердый сыр

  • специи

Способ приготовления:

1. Взбить яйца и вылить в хорошо разогретую сковороду.

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Яйца для блюда

2. Хлеб порезать небольшими порционными кусочками. Равномерно выложить по бокам омлета.

3. Порезать помидоры и ветчину, сыр натереть на терке.

Хлеб для блюда

4. Когда низ омлета готов – перевернуть его на другую сторону. Посолить и поперчить.

Готовое блюдо

5. Выложить начинку, а посыпать сыром. Готовить под крышкой в течение 10 минут.

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