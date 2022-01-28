Как приготовить пиццу и омлет одновременно: небанальный вариант завтрака

Чем позавтракать сегодня – вопрос, который ежедневно не дает покоя. Потому что хочется, чтобы и вкусно, и быстро, и из доступных ингредиентов, и как-то небанально. А если приготовить омлет с хлебным основанием и дополнить его начинкой? Выходит уже и не совсем омлет, а пицца – блюдо 2в1. Все гениальное – просто.

Рецептом необычного завтрака, а именно пиццы на омлете, поделился популярный шеф-повар Василий Мишлен (vasilymishlen) в Instagram.

Ингредиенты:

яйца

хлеб

помидоры

ветчина

твердый сыр

специи

Способ приготовления:

1. Взбить яйца и вылить в хорошо разогретую сковороду.

Видео дня

2. Хлеб порезать небольшими порционными кусочками. Равномерно выложить по бокам омлета.

3. Порезать помидоры и ветчину, сыр натереть на терке.

4. Когда низ омлета готов – перевернуть его на другую сторону. Посолить и поперчить.

5. Выложить начинку, а посыпать сыром. Готовить под крышкой в течение 10 минут.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: