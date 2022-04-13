Пицца из самого простого теста: подойдет любая начинка
Традиционное тесто для пиццы готовится на основе дрожжей. Но для того, чтобы оно подошло, стало упругим и эластичным, нужно время. Если его мало, следует воспользоваться рецептом, в котором есть разрыхлитель.
Идея приготовления быстрой пиццы опубликована на странице vkusnooochen в Instagram.
Ингредиенты:
сметана – 5 ст.л
майонез – 5 ст.л
мука – 9 ст.л.
яйца – 2 шт
разрыхлитель – 0,5 ч.л
соль – на кончике ч.л
начинка – любая
Способ приготовления:
1. Перемешать сметану, майонез, муку, разрыхлитель, соль, яйца.
2. Сделать основание из теста, используя пергамент или коврик.
3. Для начинки можно использовать немного кетчупа, 2 вида колбасы, огурцы, болгарский перец, сыр.
4. Поставить в духовку при 190 градусах на 10-15 минут.
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