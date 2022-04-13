Пицца из самого простого теста: подойдет любая начинка

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Пицца из самого простого теста: подойдет любая начинка

Традиционное тесто для пиццы готовится на основе дрожжей. Но для того, чтобы оно подошло, стало упругим и эластичным, нужно время. Если его мало, следует воспользоваться рецептом, в котором есть разрыхлитель.

Идея приготовления быстрой пиццы опубликована на странице vkusnooochen в Instagram.

Пицца из простейшего теста

Ингредиенты:

  • сметана – 5 ст.л

  • майонез – 5 ст.л

Приготовление теста для пиццы
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  • мука – 9 ст.л.

  • яйца – 2 шт

Выкладывание соуса на тесто

  • разрыхлитель – 0,5 ч.л

  • соль – на кончике ч.л

  • начинка – любая

Способ приготовления:

1. Перемешать сметану, майонез, муку, разрыхлитель, соль, яйца.

2. Сделать основание из теста, используя пергамент или коврик.

Выкладывание колбасы

3. Для начинки можно использовать немного кетчупа, 2 вида колбасы, огурцы, болгарский перец, сыр.

4. Поставить в духовку при 190 градусах на 10-15 минут.

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