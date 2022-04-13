Традиционное тесто для пиццы готовится на основе дрожжей. Но для того, чтобы оно подошло, стало упругим и эластичным, нужно время. Если его мало, следует воспользоваться рецептом, в котором есть разрыхлитель.

Идея приготовления быстрой пиццы опубликована на странице vkusnooochen в Instagram.

Ингредиенты:

сметана – 5 ст.л

майонез – 5 ст.л

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мука – 9 ст.л.

яйца – 2 шт

разрыхлитель – 0,5 ч.л

соль – на кончике ч.л

начинка – любая

Способ приготовления:

1. Перемешать сметану, майонез, муку, разрыхлитель, соль, яйца.

2. Сделать основание из теста, используя пергамент или коврик.

3. Для начинки можно использовать немного кетчупа, 2 вида колбасы, огурцы, болгарский перец, сыр.

4. Поставить в духовку при 190 градусах на 10-15 минут.

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