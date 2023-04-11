Домашнюю хрустящую и тонкую пиццу можно испечь всего за 10 минут. Даже заказывать доставку выходит дольше. Тесто готовится на быстродействующих дрожжах, оно получается эластичным и легко раскатывается.

Идея приготовления пиццы, которая выпекается 10 минут, опубликована на странице фудблогера Татьяны Шеремет (tania_sheremet_) в Instagram.

Ингредиенты:

мука – 130 г

сухие быстродействующие дрожжи – 7 г

горячая вода (50-55 градусов) – 240 мл

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соль – 0,5 ч. л.

мука – 260 г

оливковое масло – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. В миску всыпаем 130 г просеянной муки, добавляем сухие дрожжи, перемешиваем, вливаем горячую воду, перемешиваем.

2. Добавляем соль, всыпаем еще 260 г муки, добавляем оливковое масло, замешиваем тесто. Тесто может липнуть – для удобства вымешивания подсыпаем стол немного мукой.

3. Тесто кладем в миску, накрываем полотенцем. Пока тесто стоит – можно приготовить какую угодно любимую начинку.

4. Тесто делим на две части, раскатываем, перекладываем на противень. Смазываем тесто томатным соусом, посыпаем сухим орегано.

5. Выкладываем начинку (колбаса, помидоры, оливки, сыр и зеленый лук).

6. Ставим в разогретую до 250 градусов духовку на 7-10 минут. Из этого количества теста выходит две пиццы.

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