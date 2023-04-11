Пицца, которая выпекается 10 минут: подойдет любая начинка
Домашнюю хрустящую и тонкую пиццу можно испечь всего за 10 минут. Даже заказывать доставку выходит дольше. Тесто готовится на быстродействующих дрожжах, оно получается эластичным и легко раскатывается.
Идея приготовления пиццы, которая выпекается 10 минут, опубликована на странице фудблогера Татьяны Шеремет (tania_sheremet_) в Instagram.
Ингредиенты:
- мука – 130 г
- сухие быстродействующие дрожжи – 7 г
- горячая вода (50-55 градусов) – 240 мл
- соль – 0,5 ч. л.
- мука – 260 г
- оливковое масло – 1 ст. л.
Способ приготовления:
1. В миску всыпаем 130 г просеянной муки, добавляем сухие дрожжи, перемешиваем, вливаем горячую воду, перемешиваем.
2. Добавляем соль, всыпаем еще 260 г муки, добавляем оливковое масло, замешиваем тесто. Тесто может липнуть – для удобства вымешивания подсыпаем стол немного мукой.
3. Тесто кладем в миску, накрываем полотенцем. Пока тесто стоит – можно приготовить какую угодно любимую начинку.
4. Тесто делим на две части, раскатываем, перекладываем на противень. Смазываем тесто томатным соусом, посыпаем сухим орегано.
5. Выкладываем начинку (колбаса, помидоры, оливки, сыр и зеленый лук).
6. Ставим в разогретую до 250 градусов духовку на 7-10 минут. Из этого количества теста выходит две пиццы.
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