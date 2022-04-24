Пицца на хлебе без замешивания теста: как приготовить элементарное блюдо

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
3,6 т.
Пицца на хлебе без замешивания теста: как приготовить элементарное блюдо

Для того, чтобы приготовить такую пиццу, не нужно замешивать тесто и подбирать особые ингредиенты для начинки – все очень элементарно. Можно использовать любые любимые ингредиенты или просто те, которые есть в холодильнике. Блюдо получается очень сытным, хрустящим, ароматным и точно понравится всей семье.

Идея приготовления пиццы на хлебе опубликована на странице klassnaya_kulinaria в Instagram.

Рецепт пиццы на хлебе

Ингредиенты:

  • багет или любой другой хлеб

  • колбаса

  • сыр

  • помидоры

  • болгарский перец

  • корнишоны

  • петрушка

  • майонез

  • кетчуп

Нарезание начинки для блюда
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Способ приготовления:

1. Нарезать колбасу кубиком, положить в миску. Также сыр, помидоры, болгарский перец, корнишоны, петрушку.

2. Добавить майонез и кетчуп.

Смешивание ингредиентов для начинки

3. Нарезать багет вдоль, выложить начинку и отправить в духовку при температуре 190 градусов на 15 минут.

4. Начинка подойдет любая.

Наложение начинки на хлеб

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