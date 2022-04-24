Для того, чтобы приготовить такую пиццу, не нужно замешивать тесто и подбирать особые ингредиенты для начинки – все очень элементарно. Можно использовать любые любимые ингредиенты или просто те, которые есть в холодильнике. Блюдо получается очень сытным, хрустящим, ароматным и точно понравится всей семье.

Идея приготовления пиццы на хлебе опубликована на странице klassnaya_kulinaria в Instagram.

Ингредиенты:

багет или любой другой хлеб

колбаса

сыр

помидоры

болгарский перец

корнишоны

петрушка

майонез

кетчуп

Видео дня

Способ приготовления:

1. Нарезать колбасу кубиком, положить в миску. Также сыр, помидоры, болгарский перец, корнишоны, петрушку.

2. Добавить майонез и кетчуп.

3. Нарезать багет вдоль, выложить начинку и отправить в духовку при температуре 190 градусов на 15 минут.

4. Начинка подойдет любая.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: