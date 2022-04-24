Пицца на хлебе без замешивания теста: как приготовить элементарное блюдо
Для того, чтобы приготовить такую пиццу, не нужно замешивать тесто и подбирать особые ингредиенты для начинки – все очень элементарно. Можно использовать любые любимые ингредиенты или просто те, которые есть в холодильнике. Блюдо получается очень сытным, хрустящим, ароматным и точно понравится всей семье.
Идея приготовления пиццы на хлебе опубликована на странице klassnaya_kulinaria в Instagram.
Ингредиенты:
багет или любой другой хлеб
колбаса
сыр
помидоры
болгарский перец
корнишоны
петрушка
майонез
кетчуп
Способ приготовления:
1. Нарезать колбасу кубиком, положить в миску. Также сыр, помидоры, болгарский перец, корнишоны, петрушку.
2. Добавить майонез и кетчуп.
3. Нарезать багет вдоль, выложить начинку и отправить в духовку при температуре 190 градусов на 15 минут.
4. Начинка подойдет любая.
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