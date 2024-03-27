Пицца на сковороде для перекуса: рецепт самого простого теста

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Пицца на сковороде для перекуса: рецепт самого простого теста

Если вы хотите приготовить вкусное и сытное блюдо для перекуса или праздничного стола, идеальным вариантом будет пицца. Тесто для которой можно делать на дрожжах, а также жидкое и даже использовать лаваш. 

Домашняя пицца

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной пиццы, которая готовится на сковороде. 

Рецепт пиццы
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Ингредиенты:

  • 1 яйцо
  • 200 мл кефира
  • 2 ч. л. сахара
  • 1 ч. л. соли(без горки)
  • 350 г муки (1 ст.л)
  • 1/3 ч. л. соды
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 2 ст. л. масла

Начинка:

  • томатный соус/кетчуп
  • итальянские травы
  • колбаса
  • маслины
  • кукуруза
  • сыр

Способ приготовления:

1. Яйцо соединяем с кефиром, солью и сахаром, смешиваем. Добавляем просеянную муку, соду, разрыхлитель.

Основа для теста

2. Замешиваем тесто, мука должна быть полностью увлажнена. Добавляем масло, перекладываем тесто на поверхность и вымешиваем 2-3 минут, оно должно слегка липнуть к рукам, если липнет сильно, добавьте столовую ложку муки. Тесто должно быть мягкое и совсем слегка липнуть в руки, не забивайте его, потому что будет не рыхлое.

Приготовление теста для пиццы

3. Кладем тесто в миску смазанную маслом и оставляем на 30 мин. 

Готовое тесто

4. Делим тесто на 2/3/4 части, в зависимости от того, какую по толщине пиццу вы хотите. Мукой присыпаем поверхность, раскатываем тесто в круг 26 см диаметром.

Приготовление пиццы на сковороде

5. Выкладываем его на сковороду и на немного больше минимального огня (самая большая камфорка) под крышкой готовим 5 минут. Переворачиваем, лепешка должна быть румяной, и на подрумяненную часть выкладываем начинку, накрываем крышкой и готовим еще 10 минут.

Начинка для пиццы

Готовую пиццу сразу подавайте к столу, пока она горячая!

Готовая пицца

Также на OBOZ.UA сообщалось, как приготовить самое удачное тесто для пиццы за 1 минуту. 

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