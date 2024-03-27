Если вы хотите приготовить вкусное и сытное блюдо для перекуса или праздничного стола, идеальным вариантом будет пицца. Тесто для которой можно делать на дрожжах, а также жидкое и даже использовать лаваш.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной пиццы, которая готовится на сковороде.

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Ингредиенты:

1 яйцо

200 мл кефира

2 ч. л. сахара

1 ч. л. соли(без горки)

350 г муки (1 ст.л)

1/3 ч. л. соды

1 ч. л. разрыхлителя

2 ст. л. масла

Начинка:

томатный соус/кетчуп

итальянские травы

колбаса

маслины

кукуруза

сыр

Способ приготовления:

1. Яйцо соединяем с кефиром, солью и сахаром, смешиваем. Добавляем просеянную муку, соду, разрыхлитель.

2. Замешиваем тесто, мука должна быть полностью увлажнена. Добавляем масло, перекладываем тесто на поверхность и вымешиваем 2-3 минут, оно должно слегка липнуть к рукам, если липнет сильно, добавьте столовую ложку муки. Тесто должно быть мягкое и совсем слегка липнуть в руки, не забивайте его, потому что будет не рыхлое.

3. Кладем тесто в миску смазанную маслом и оставляем на 30 мин.

4. Делим тесто на 2/3/4 части, в зависимости от того, какую по толщине пиццу вы хотите. Мукой присыпаем поверхность, раскатываем тесто в круг 26 см диаметром.

5. Выкладываем его на сковороду и на немного больше минимального огня (самая большая камфорка) под крышкой готовим 5 минут. Переворачиваем, лепешка должна быть румяной, и на подрумяненную часть выкладываем начинку, накрываем крышкой и готовим еще 10 минут.

Готовую пиццу сразу подавайте к столу, пока она горячая!

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