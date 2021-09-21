Пицца на сковороде из двух видов теста на скорую руку

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
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Пицца на сковороде из двух видов теста на скорую руку

Заказывать доставку пиццы уже давно привычное дело: быстро, вкусно, без лишней мороки и замешивания теста. Сейчас это еще актуальней, ведь ухудшается погода, и выходить в какое-то заведение, чтобы поесть, не всегда удобно. Но существует альтернатива, которая быстрее даже доставки – это пицца на сковородке.

Сегодня редакция FoodOboz делится идеями приготовления пиццы на сковородке с двух виде теста за считанные минуты.

  • Пицца на сметанным тесте – нежная, плотной текстуры.

  • Пицца славаша – хрустящая, с корочкой.

Пицца на сковороде на сметанном тесте

Пицца на сметанным тесте
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Ингредиенты:

  • сметана – 8 ст.л

  • яйца – 2 шт

  • мука – 9 ст.л.

  • соль – 1/3 ч.л

  • любая начинка

Способ приготовления:

1. Перемешать все ингредиенты для теста.

2. Сковородку смазать оливковым маслом, вылить тесто, жарить 3 мин на умеренном огне под закрытой крышкой, чтобы тесто схватилось.

3. Подготовить любимую начинку.

4. Положить помидоры, колбасу, посыпать обильно сыром, накрыть крышкой и готовить 5-7 мин на слабом огне, чтобы пицца не подгорела, а сыр расплавился.

5. Перед подачей можно посыпать зеленью.

Пицца на сковороде из лаваша

Пицца на лаваше с помидорами и моцареллой

Ингредиенты:

  • лаваш

  • яйца

  • колбаса

  • помидор

  • майонез

  • сыр моцарелла

Способ приготовления:

  1. Лаваш нарезать добавить взбитые яйца, перемешать.

  2. Отправить на разогретую сковородку и жарить несколько минут, перевернуть с помощью тарелки.

  3. Смазать любимым соусом.

  4. Выложить колбасу, помидоры, майонез, присыпать сыром.

  5. Накрыть крышкой и готовить несколько минут на медленном огне.

  6. Посыпать зеленью.

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