Пицца на сковороде из двух видов теста на скорую руку

Заказывать доставку пиццы уже давно привычное дело: быстро, вкусно, без лишней мороки и замешивания теста. Сейчас это еще актуальней, ведь ухудшается погода, и выходить в какое-то заведение, чтобы поесть, не всегда удобно. Но существует альтернатива, которая быстрее даже доставки – это пицца на сковородке.

Сегодня редакция FoodOboz делится идеями приготовления пиццы на сковородке с двух виде теста за считанные минуты.

Пицца на сметанным тесте – нежная, плотной текстуры.

Пицца славаша – хрустящая, с корочкой.

Пицца на сковороде на сметанном тесте

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Ингредиенты:

сметана – 8 ст.л

яйца – 2 шт

мука – 9 ст.л.

соль – 1/3 ч.л

любая начинка

⠀ Способ приготовления:

1. Перемешать все ингредиенты для теста.

2. Сковородку смазать оливковым маслом, вылить тесто, жарить 3 мин на умеренном огне под закрытой крышкой, чтобы тесто схватилось.

3. Подготовить любимую начинку.

4. Положить помидоры, колбасу, посыпать обильно сыром, накрыть крышкой и готовить 5-7 мин на слабом огне, чтобы пицца не подгорела, а сыр расплавился.

5. Перед подачей можно посыпать зеленью.

Пицца на сковороде из лаваша

Ингредиенты:

лаваш

яйца

колбаса

помидор

майонез

сыр моцарелла

Способ приготовления:

Лаваш нарезать добавить взбитые яйца, перемешать. Отправить на разогретую сковородку и жарить несколько минут, перевернуть с помощью тарелки. Смазать любимым соусом. Выложить колбасу, помидоры, майонез, присыпать сыром. Накрыть крышкой и готовить несколько минут на медленном огне. Посыпать зеленью.

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