Пицца на сковороде из двух видов теста на скорую руку
Заказывать доставку пиццы уже давно привычное дело: быстро, вкусно, без лишней мороки и замешивания теста. Сейчас это еще актуальней, ведь ухудшается погода, и выходить в какое-то заведение, чтобы поесть, не всегда удобно. Но существует альтернатива, которая быстрее даже доставки – это пицца на сковородке.
Сегодня редакция FoodOboz делится идеями приготовления пиццы на сковородке с двух виде теста за считанные минуты.
Пицца на сковороде на сметанном тесте
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Ингредиенты:
сметана – 8 ст.л
яйца – 2 шт
мука – 9 ст.л.
соль – 1/3 ч.л
любая начинка
⠀ Способ приготовления:
1. Перемешать все ингредиенты для теста.
2. Сковородку смазать оливковым маслом, вылить тесто, жарить 3 мин на умеренном огне под закрытой крышкой, чтобы тесто схватилось.
3. Подготовить любимую начинку.
4. Положить помидоры, колбасу, посыпать обильно сыром, накрыть крышкой и готовить 5-7 мин на слабом огне, чтобы пицца не подгорела, а сыр расплавился.
5. Перед подачей можно посыпать зеленью.
Пицца на сковороде из лаваша
Ингредиенты:
лаваш
яйца
колбаса
помидор
майонез
сыр моцарелла
Способ приготовления:
Лаваш нарезать добавить взбитые яйца, перемешать.
Отправить на разогретую сковородку и жарить несколько минут, перевернуть с помощью тарелки.
Смазать любимым соусом.
Выложить колбасу, помидоры, майонез, присыпать сыром.
Накрыть крышкой и готовить несколько минут на медленном огне.
Посыпать зеленью.
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