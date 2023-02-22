Пицца на сковороде за 10 минут: из чего приготовить удачное тесто
Одно из самых вкусных, быстрых в приготовлении, сытных блюд – пицца. Готовить ее можно на разном тесте, даже из овсяных хлопьев и овощей. Для начинки можно использовать абсолютно разные продукты, которые вы любите.
Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусной пиццы из овсяных хлопьев, с вкусной начинкой.
Ингредиенты:
- яйца – 1 шт.
- овсяные хлопья – 40 г
- молоко – 60 мл
- сыр – 30 г
- ветчина – 50 г
- кетчуп – 20 г
- соль – щепотка
- итальянские травы – по вкусу
Способ приготовления:
1. Взбейте хлопья в кофемолке или в блендере.
2. Взбейте яйца с солью, добавьте молоко, соль, травы, всыпьте хлопья, перемешайте.
3. Разогрейте сковороду, добавьте каплю масла и вылейте готовую овсяную смесь, обжарьте с двух сторон под крышкой.
4. Готовую основу смажьте кетчупом, сверху выложите порезанную ветчину, присыпьте тертым твердым сыром.
Порежьте готовую пиццу горячей и подавайте!
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