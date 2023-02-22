Пицца на сковороде за 10 минут: из чего приготовить удачное тесто

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
2,7 т.
Домашняя пицца

Одно из самых вкусных, быстрых в приготовлении, сытных блюд – пицца. Готовить ее можно на разном тесте, даже из овсяных хлопьев и овощей. Для начинки можно использовать абсолютно разные продукты, которые вы любите. 

Как приготовить вкусную пиццу

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусной пиццы из овсяных хлопьев, с вкусной начинкой. 

Рецепт пиццы
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Ингредиенты:

  • яйца – 1 шт.
  • овсяные хлопья – 40 г
  • молоко – 60 мл
  • сыр – 30 г
  • ветчина – 50 г
  • кетчуп – 20 г
  • соль – щепотка 
  • итальянские травы – по вкусу

Способ приготовления:

1. Взбейте хлопья в кофемолке или в блендере. 

Овсянка для приготовления теста

2. Взбейте яйца с солью, добавьте молоко, соль, травы, всыпьте хлопья, перемешайте.

Приготовление теста

3. Разогрейте сковороду, добавьте каплю масла и вылейте готовую овсяную смесь, обжарьте с двух сторон под крышкой. 

Основа для пиццы

4. Готовую основу смажьте кетчупом, сверху выложите порезанную ветчину, присыпьте тертым твердым сыром. 

Приготовление вкусной пиццы

Порежьте готовую пиццу горячей и подавайте!

Вкусная пицца с ветчиной и сыром

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