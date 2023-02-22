Одно из самых вкусных, быстрых в приготовлении, сытных блюд – пицца. Готовить ее можно на разном тесте, даже из овсяных хлопьев и овощей. Для начинки можно использовать абсолютно разные продукты, которые вы любите.

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусной пиццы из овсяных хлопьев, с вкусной начинкой.

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Ингредиенты:

яйца – 1 шт.

овсяные хлопья – 40 г

молоко – 60 мл

сыр – 30 г

ветчина – 50 г

кетчуп – 20 г

соль – щепотка

итальянские травы – по вкусу

Способ приготовления:

1. Взбейте хлопья в кофемолке или в блендере.

2. Взбейте яйца с солью, добавьте молоко, соль, травы, всыпьте хлопья, перемешайте.

3. Разогрейте сковороду, добавьте каплю масла и вылейте готовую овсяную смесь, обжарьте с двух сторон под крышкой.

4. Готовую основу смажьте кетчупом, сверху выложите порезанную ветчину, присыпьте тертым твердым сыром.

Порежьте готовую пиццу горячей и подавайте!

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