Многие хозяйки во время приготовления риса замечают то, что крупа начинает плавиться, плохо пахнуть и активно подпрыгивать на сковородке. Поэтому существует мнение, что вместо настоящего риса в пачки кладут обычный пластик. В правдивости такого явления следует разобраться.

Редакция FoodOboz расскажет, могут ли рис заменять пластиком. Также поделится лайфхаками, которые помогут распознать продукт плохого качества.

Слухи о том, что недобросовестные продавцы подмешивают "пластиковый рис", зародились в соцсетях Китая еще в 2010 году. Поводом стала серия скандалов с так называемым "фальшивым рисом", которые действительно имели место, однако там речь не шла о замене настоящего продукта пластиком.

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Одна из торговых компаний Китая выдавала обычный не очень качественный рис за престижный учащийся. Затем прошел слух, что рис теперь научились делать из картофельного крахмала с добавлением промышленной пластмассы.

Этот слух якобы нашел подтверждение в словах официального представителя ресторанной индустрии Китая, который заявил, что съесть три миски "пластмассового риса" – все равно что закусить целлофановым пакетом. Но ассоциация риса с пластиком имеет свое объяснение.

Почему рис по текстуре похож на пластик

В рисе белков мало, в основном – углеводы. При их нагреве происходит термодеструкция: будет выделяться вода, он будет обугливаться, и эффект будет похож на плавление. А если продукт не очень высокого качества – он будет еще выделять неприятный запах. Распознать, качественный ли продукт, который вы приобрели, помогут три простых лайфхака.

Как проверить качество риса

1. Положите рис на лист бумаги, понюхайте. Двадцать граммов крупы поместите в фарфоровую чашку. Прогрейте пять минут на водяной бане, понюхайте. Если вы не чувствуете постороннего запаха. или запаха плесени – рис качественный.

2. Чисто белый цвет характерен для сорта экстра. Поэтому если у крупы какой-то оттенок – это нормально.

3. На запах и вкус риса оказывает большое влияние упаковка, в которой хранится продукт. Культура моментально впитывает все запахи и вещества. Поэтому важно, чтобы упаковка была качественной.

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