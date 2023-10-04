Плацинда – это блюдо молдавской кухни, похожая на тонкий лепешку с начинкой. Начинка может быть разной: творог, яблоко, ягоды, грибы, тыква, лук, кабачок.

Кулинар Светлана поделилась в Instagram рецептом вкусной, полезной тыквенной плацинды на сдобном тесте.

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Ингредиенты:

кефир – 500 мл

соль – 1 ч. л.

сахар – 2 ст. л.

сода гашенная уксусом – 1 ч. л.

мука – 4-5 ст. л.

растительное масло – 2 ст. л.

Для начинки:

тыква – 500 г

сахар

Способ приготовления:

1. Кефир смешайте с сахаром, солью и растительным маслом, добавьте гашеную уксусом соду. Добавьте постепенно муку до тех пор, пока тесто перестанет прилипать к рукам и разделите его на 12 частей.

2. Каждую лепешку раскатайте в тонкий корж. Сверху выложите тертую тыкву и посыпьте сахаром, затем соберите края с противоположных сторон и защепите по центру. После соберите оставшиеся края и также защепите по центру и немного раскатайте.

3. После переложите плацинду на разогретую сковороду, предварительно смазанную растительным маслом. После того как она подрумянилась, переверните ее на другую сторону и закройте сковороду крышкой. Чтобы с помощью пара она пропеклась внутри.

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