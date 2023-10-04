Плацинда с полезной тыквой: рецепт сытного блюда на сковороде

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,8 т.
Рецепт блюда

Плацинда – это блюдо молдавской кухни, похожая на тонкий лепешку с начинкой. Начинка может быть разной: творог, яблоко, ягоды, грибы, тыква, лук, кабачок. 

Как правильно приготовить плацинду

Кулинар Светлана поделилась в Instagram рецептом вкусной, полезной тыквенной плацинды на сдобном тесте. 

Плацинда с начинкой
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Ингредиенты: 

  • кефир – 500 мл 
  • соль – 1 ч. л. 
  • сахар – 2 ст. л. 
  • сода гашенная уксусом – 1 ч. л.
  • мука – 4-5 ст. л.
  • растительное масло – 2 ст. л.

Для начинки:

  • тыква – 500 г 
  • сахар

Способ приготовления:

1. Кефир смешайте с сахаром, солью и растительным маслом, добавьте гашеную уксусом соду. Добавьте постепенно муку до тех пор, пока тесто перестанет прилипать к рукам и разделите его  на 12 частей.

Тесто для плацинды

2. Каждую лепешку раскатайте в тонкий корж. Сверху выложите тертую тыкву и посыпьте сахаром, затем соберите края с противоположных сторон и защепите по центру. После соберите оставшиеся края и также защепите по центру и немного раскатайте. 

Приготовление плацинды с тыквой

3. После переложите плацинду на разогретую сковороду, предварительно смазанную растительным маслом. После того как она подрумянилась, переверните ее на другую сторону и закройте сковороду крышкой. Чтобы с помощью пара она пропеклась внутри.

Готовое блюдо

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