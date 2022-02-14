Плачинда с творогом и зеленью на пресном тесте: как приготовить
Плачинда – это особый вид плоского пирога с начинкой, для которой используют творог, брынзу, яблоки, капусту или тыкву. Неизвестно, кому принадлежит своеобразный деликатес: одесситам или молдаванам. Но факт остается фактом: это очень вкусное блюдо, которое легко приготовить дома.
Рецептом плачинды с творогом и зеленью поделилась фудблогер Светлана (curly_moldova) на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
Тесто:
мука – 500 г
теплая вода – 300 мл
растительное масло – 2 ст. л.
уксус – 2 ст. л.
соль – 1 ч. л.
Начинка:
творог – 500 г
яйца – 1 шт
зеленый лук – 1 пучок
соль
Способ приготовления:
1. Приготовление теста. В миску просеять муку. Внутри сделать углубление и вылить туда растительное масло и уксус.
2. Добавить соль и, помешивая, налить теплую воду. Замесить мягкое и эластичное тесто. При необходимости можно добавить еще немного муки. Накрыть тесто и отдохнуть 15-20 минут.
3. Тесто разделить на 8 частей, сформировать шарики.
4. Каждый шарик раскатать в пласт и смазать растительным маслом.
5. Выложить на середину начинку.
6. Соединить противоположные части сторон, закрепляя в нахлест. После этого каждую сторону полученного квадрата оттянуть, направить в центр и прижать.
7. Жарить плачинды с обеих сторон.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить блинный пирог "Курник".