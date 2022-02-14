Плачинда с творогом и зеленью на пресном тесте: как приготовить

Плачинда – это особый вид плоского пирога с начинкой, для которой используют творог, брынзу, яблоки, капусту или тыкву. Неизвестно, кому принадлежит своеобразный деликатес: одесситам или молдаванам. Но факт остается фактом: это очень вкусное блюдо, которое легко приготовить дома.

Рецептом плачинды с творогом и зеленью поделилась фудблогер Светлана (curly_moldova) на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

Тесто:

мука – 500 г

теплая вода – 300 мл

растительное масло – 2 ст. л.

уксус – 2 ст. л.

соль – 1 ч. л.

Начинка:

творог – 500 г

яйца – 1 шт

зеленый лук – 1 пучок

соль

Способ приготовления:

1. Приготовление теста. В миску просеять муку. Внутри сделать углубление и вылить туда растительное масло и уксус.

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2. Добавить соль и, помешивая, налить теплую воду. Замесить мягкое и эластичное тесто. При необходимости можно добавить еще немного муки. Накрыть тесто и отдохнуть 15-20 минут.

3. Тесто разделить на 8 частей, сформировать шарики.

4. Каждый шарик раскатать в пласт и смазать растительным маслом.

5. Выложить на середину начинку.

6. Соединить противоположные части сторон, закрепляя в нахлест. После этого каждую сторону полученного квадрата оттянуть, направить в центр и прижать.

7. Жарить плачинды с обеих сторон.

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