Плавленый сыр с грибами в домашних условиях: готовится 20 минут

Татьяна Козюк
FoodOboz
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Плавленый сыр с грибами в домашних условиях: готовится 20 минут

Плавленый сыр можно легко приготовить в домашних условиях. Традиционно за основу такого продукта используют молоко или творог, а для яркого вкуса дополняют зеленью, грибами, чесноком или луком.

Фудблогер Екатерина Мовчан (katarina_movchan) на своей странице в Instagram поделилась рецептом плавленого сыра с грибами, который вы приготовите всего за 20 минут.

Рецепт плавленого сыра с грибами

Ингредиенты:

  • творог 9% – 250 г
  • сливочное масло – 100 г
  • яйца – 1 шт
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  • соль – 0,5 ч. л.
  • сода – 0,5 ч. л.
  • шампиньоны – 200 г

Способ приготовления:

1. Сначала нужно подготовить грибы. Их следует измельчить и обжарить до готовности.

Домашний творог для приготовления

2. Далее в кастрюле смешать творог, сливочное масло, яйцо, соль и соду. Взбить все блендером до однородной массы.

3. Получившуюся массу поставить на огонь и варить 15-20 минут, постоянно помешивая.

Плавленый сыр с зеленью

4. Когда масса станет однородной, добавить грибы, перемешать и снимать с огня.

Плавленый сыр с грибами

5. Готовую массу перелить в контейнер и хранить в холодильнике.

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