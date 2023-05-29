Плавленый сыр с грибами в домашних условиях: готовится 20 минут
Плавленый сыр можно легко приготовить в домашних условиях. Традиционно за основу такого продукта используют молоко или творог, а для яркого вкуса дополняют зеленью, грибами, чесноком или луком.
Фудблогер Екатерина Мовчан (katarina_movchan) на своей странице в Instagram поделилась рецептом плавленого сыра с грибами, который вы приготовите всего за 20 минут.
Ингредиенты:
- творог 9% – 250 г
- сливочное масло – 100 г
- яйца – 1 шт
- соль – 0,5 ч. л.
- сода – 0,5 ч. л.
- шампиньоны – 200 г
Способ приготовления:
1. Сначала нужно подготовить грибы. Их следует измельчить и обжарить до готовности.
2. Далее в кастрюле смешать творог, сливочное масло, яйцо, соль и соду. Взбить все блендером до однородной массы.
3. Получившуюся массу поставить на огонь и варить 15-20 минут, постоянно помешивая.
4. Когда масса станет однородной, добавить грибы, перемешать и снимать с огня.
5. Готовую массу перелить в контейнер и хранить в холодильнике.
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