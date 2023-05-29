Плавленый сыр можно легко приготовить в домашних условиях. Традиционно за основу такого продукта используют молоко или творог, а для яркого вкуса дополняют зеленью, грибами, чесноком или луком.

Фудблогер Екатерина Мовчан (katarina_movchan) на своей странице в Instagram поделилась рецептом плавленого сыра с грибами, который вы приготовите всего за 20 минут.

Ингредиенты:

творог 9% – 250 г

сливочное масло – 100 г

яйца – 1 шт

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соль – 0,5 ч. л.

сода – 0,5 ч. л.

шампиньоны – 200 г

Способ приготовления:

1. Сначала нужно подготовить грибы. Их следует измельчить и обжарить до готовности.

2. Далее в кастрюле смешать творог, сливочное масло, яйцо, соль и соду. Взбить все блендером до однородной массы.

3. Получившуюся массу поставить на огонь и варить 15-20 минут, постоянно помешивая.

4. Когда масса станет однородной, добавить грибы, перемешать и снимать с огня.

5. Готовую массу перелить в контейнер и хранить в холодильнике.

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