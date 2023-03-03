Плов, который всегда получается рассыпчатым: как правильно готовить блюдо
Плов – сытное блюдо из риса, которое готовят по-разному: с мясом, без мяса, со специями, луком и чесноком. Идеально приготовленный плов – рассыпчатый, не склеивается и очень ароматный. Большое значение имеет сорт крупы и пропорции воды.
Фудблогер Яна Решетицкая (gordynovskaya) на своей странице в Instagram поделилась рецептом плова с мясом и специями, который готовится на сковороде.
Ингредиенты:
- пропаренный рис (сорта басмати, жасмин или длиннозернистый)
- мясо
- морковь
- лук
- чеснок – 2 зубчика
- изюм
- чернослив
- сухой барбарис
- специи: тмин, кориандр, зира, хмели-сунели, орегано, куркума/смесь для плова
Способ приготовления:
1. Морковь нарезать соломкой, лук – кубиками. Обжарить до мягкости.
2. Нарезать и добавить филе, посолить. Жарить до золотистого оттенка.
3. Добавить к филе все специи и перемешать. Также добавить рис и жарить, помешивая, 5 минут.
4. Добавить изюм, барбарис, чернослив и чеснок. Залить крутым кипятком, посолить, готовить под крышкой 15 минут.
5. После этого нужно выключить огонь, накрыть сковороду сперва полотенцем, затем – крышкой и оставить на 20 минут, чтобы блюдо настоялось.
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