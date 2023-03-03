Плов – сытное блюдо из риса, которое готовят по-разному: с мясом, без мяса, со специями, луком и чесноком. Идеально приготовленный плов – рассыпчатый, не склеивается и очень ароматный. Большое значение имеет сорт крупы и пропорции воды.

Фудблогер Яна Решетицкая (gordynovskaya) на своей странице в Instagram поделилась рецептом плова с мясом и специями, который готовится на сковороде.

Ингредиенты:

пропаренный рис (сорта басмати, жасмин или длиннозернистый)

мясо

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морковь

лук

чеснок – 2 зубчика

изюм

чернослив

сухой барбарис

специи: тмин, кориандр, зира, хмели-сунели, орегано, куркума/смесь для плова

Способ приготовления:

1. Морковь нарезать соломкой, лук – кубиками. Обжарить до мягкости.

2. Нарезать и добавить филе, посолить. Жарить до золотистого оттенка.

3. Добавить к филе все специи и перемешать. Также добавить рис и жарить, помешивая, 5 минут.

4. Добавить изюм, барбарис, чернослив и чеснок. Залить крутым кипятком, посолить, готовить под крышкой 15 минут.

5. После этого нужно выключить огонь, накрыть сковороду сперва полотенцем, затем – крышкой и оставить на 20 минут, чтобы блюдо настоялось.

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