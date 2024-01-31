Плов можно готовить с любым мясом, а также овощами, грибами и мидиями. Стоит отметить, что готовить плов можно в духовке, рукаве, кастрюле и даже в сковороде.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного плова без мяса, с мидиями, который будет рассыпчатым и ароматным.

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Ингредиенты:

15-20 г. сливочного масла

1 лучок

1 морковь

400 г. мидий

специи для плова и мидий

соль

1 стакан риса

2 стакана теплой воды

3-4 зубчика чеснока

Способ приготовления:

1. На сливочном масле обжарьте лук с морковью 10 минут и добавьте размороженные мидии, жарьте 2-3 минуты и добавляем специи.

2. Добавьте соль, перемешайте и добавьте рис (предварительно промытый, лучше выбрать рис басмати). Залейте теплой водой, добавьте чеснок и накройте крышкой.

3. Готовьте на среднем огне 20-25 минут, затем откройте крышку и хорошо перемешайте.

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