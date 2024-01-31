Плов с мидиями для ужина: готовится на сковороде

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт плова

Плов можно готовить с любым мясом, а также овощами, грибами и мидиями. Стоит отметить, что готовить плов можно в духовке, рукаве, кастрюле и даже в сковороде.

Вкусный плов

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного плова без мяса, с мидиями, который будет рассыпчатым и ароматным.

Рецепт плова
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Ингредиенты:

  • 15-20 г. сливочного масла
  • 1 лучок
  • 1 морковь
  • 400 г. мидий
  • специи для плова и мидий
  • соль
  • 1 стакан риса
  • 2 стакана теплой воды
  • 3-4 зубчика чеснока

Способ приготовления:

1. На сливочном масле обжарьте лук с морковью 10 минут и добавьте размороженные мидии, жарьте 2-3 минуты и добавляем специи.

Жареные овощи

2. Добавьте соль, перемешайте и добавьте рис (предварительно промытый, лучше выбрать рис басмати). Залейте теплой водой, добавьте чеснок и накройте крышкой.

Приготовление овощей и мидий для плова

3. Готовьте на среднем огне 20-25 минут, затем откройте крышку и хорошо перемешайте.

Готовый плов

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