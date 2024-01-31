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Плов с мидиями для ужина: готовится на сковороде
Плов можно готовить с любым мясом, а также овощами, грибами и мидиями. Стоит отметить, что готовить плов можно в духовке, рукаве, кастрюле и даже в сковороде.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного плова без мяса, с мидиями, который будет рассыпчатым и ароматным.
Ингредиенты:
- 15-20 г. сливочного масла
- 1 лучок
- 1 морковь
- 400 г. мидий
- специи для плова и мидий
- соль
- 1 стакан риса
- 2 стакана теплой воды
- 3-4 зубчика чеснока
Способ приготовления:
1. На сливочном масле обжарьте лук с морковью 10 минут и добавьте размороженные мидии, жарьте 2-3 минуты и добавляем специи.
2. Добавьте соль, перемешайте и добавьте рис (предварительно промытый, лучше выбрать рис басмати). Залейте теплой водой, добавьте чеснок и накройте крышкой.
3. Готовьте на среднем огне 20-25 минут, затем откройте крышку и хорошо перемешайте.
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