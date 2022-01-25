Плов в мультиварке с имбирем, изюмом и курагой: Евгений Клопотенко поделился секретами приготовления блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
3 минуты
2,2 т.
Евгений Клопотенко поделился рецептом вкусного плова

Плов – сытное и очень вкусное блюдо, основой которого есть полезный рис, а также мясо и специи. Готовят его все по-разному, кто-то добавляют куриное мясо, кто-то говядину и баранину. Как правило варят его около 1-2 часов, но если выбрать рецепт попроще – можно и вовсе приготовить блюдо за 45 минут.

Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем сайте рецептом вкусного плова с мясом, имбирем, курагой и изюмом, который вы сможете приготовить в мультиварке.

Ингредиенты:

  • рис басмати – 500 г

  • свиная вырезка – 800 г

Свиная вырезка

  • лук репчатый – 3 шт.

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  • морковь – 2 шт.

  • чеснок – 1 головка

Чеснок для плова

  • курага – 50 г

  • изюм – 50 г

  • зерна кориандра – 1 ч. л.

  • паприка – 1 ч. л.

  • имбирь –

    1/3 ч. л.

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Смесь перцев

  • душистый перец – 4 горошины

  • черный перец – 3 горошины

  • томаты сушеные – 50 г

  • хлопья перца чили – 1/2

    ч. л.

  • тмин – 1/2

    ч. л.

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Лавровый лист и специи

  • лавровые листья – 3 шт.

  • сахар – 1/2

    ч. л.

  • подсолнечное масло – 100 мл

  • соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Помойте рис.

Рис для плова

2. Морковь помойте, очистите и нарежьте соломкой.

3. Лук очистите и нарежьте кубиком, а одну головку чеснока разрежьте пополам.

Пожарьте лук

4. Влейте в чашу мультиварке подсолнечное масло, поджарьте лук. После добавьте туда морковь и жарьте еще 5 минут.

Как приготовить рассыпчатый плов в мультиварке

5. Порежьте мясо и добавьте в мультиварку, перемешайте.

6. Курагу помойте, высушите, нарежьте соломкой вместе с томатами и переложите в мультиварку.

Как сварить плов в мультиварке

7. После всыпьте все специи.

Как дома приготовить вкусный плов

8. В самом конце добавьте рис, залейте водой и сверху положите разрезанные на две части чеснок.

Готовый плов

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