Плов в мультиварке с имбирем, изюмом и курагой: Евгений Клопотенко поделился секретами приготовления блюда
Плов – сытное и очень вкусное блюдо, основой которого есть полезный рис, а также мясо и специи. Готовят его все по-разному, кто-то добавляют куриное мясо, кто-то говядину и баранину. Как правило варят его около 1-2 часов, но если выбрать рецепт попроще – можно и вовсе приготовить блюдо за 45 минут.
Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем сайте рецептом вкусного плова с мясом, имбирем, курагой и изюмом, который вы сможете приготовить в мультиварке.
Ингредиенты:
рис басмати – 500 г
свиная вырезка – 800 г
лук репчатый – 3 шт.
морковь – 2 шт.
чеснок – 1 головка
курага – 50 г
изюм – 50 г
зерна кориандра – 1 ч. л.
паприка – 1 ч. л.
имбирь –
1/3 ч. л.
душистый перец – 4 горошины
черный перец – 3 горошины
томаты сушеные – 50 г
хлопья перца чили – 1/2
ч. л.
тмин – 1/2
ч. л.
лавровые листья – 3 шт.
сахар – 1/2
ч. л.
подсолнечное масло – 100 мл
соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Помойте рис.
2. Морковь помойте, очистите и нарежьте соломкой.
3. Лук очистите и нарежьте кубиком, а одну головку чеснока разрежьте пополам.
4. Влейте в чашу мультиварке подсолнечное масло, поджарьте лук. После добавьте туда морковь и жарьте еще 5 минут.
5. Порежьте мясо и добавьте в мультиварку, перемешайте.
6. Курагу помойте, высушите, нарежьте соломкой вместе с томатами и переложите в мультиварку.
7. После всыпьте все специи.
8. В самом конце добавьте рис, залейте водой и сверху положите разрезанные на две части чеснок.
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