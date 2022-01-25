Плов в мультиварке с имбирем, изюмом и курагой: Евгений Клопотенко поделился секретами приготовления блюда

Плов – сытное и очень вкусное блюдо, основой которого есть полезный рис, а также мясо и специи. Готовят его все по-разному, кто-то добавляют куриное мясо, кто-то говядину и баранину. Как правило варят его около 1-2 часов, но если выбрать рецепт попроще – можно и вовсе приготовить блюдо за 45 минут.

Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем сайте рецептом вкусного плова с мясом, имбирем, курагой и изюмом, который вы сможете приготовить в мультиварке.

Ингредиенты:

рис басмати – 500 г

свиная вырезка – 800 г

лук репчатый – 3 шт.

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морковь – 2 шт.

чеснок – 1 головка

курага – 50 г

изюм – 50 г

зерна кориандра – 1 ч. л.

паприка – 1 ч. л.

имбирь – 1/3 ч. л. ​​​​​​​

душистый перец – 4 горошины

черный перец – 3 горошины

томаты сушеные – 50 г

хлопья перца чили – 1/2 ч. л.

тмин – 1/2 ч. л. ​​​​​​​

лавровые листья – 3 шт.

сахар – 1/2 ч. л.

подсолнечное масло – 100 мл

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Помойте рис.

2. Морковь помойте, очистите и нарежьте соломкой.

3. Лук очистите и нарежьте кубиком, а одну головку чеснока разрежьте пополам.

4. Влейте в чашу мультиварке подсолнечное масло, поджарьте лук. После добавьте туда морковь и жарьте еще 5 минут.

5. Порежьте мясо и добавьте в мультиварку, перемешайте.

6. Курагу помойте, высушите, нарежьте соломкой вместе с томатами и переложите в мультиварку.

7. После всыпьте все специи.

8. В самом конце добавьте рис, залейте водой и сверху положите разрезанные на две части чеснок.

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