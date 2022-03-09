Плов в пакете для сытного ужина за 40 минут

Плов – одно из самых вкусных и сытных блюд, основой которого является рис, мясо, овощи и специи. Готовить его можно из любого риса, что касаемо мяса, можно добавлять не только баранину, но еще и курицу, телятину.

Кулинар, фудблогер Ольга Матвей поделилась в Instagram рецептом вкусного и сытного плова в пакете, который вы с легкостью приготовите дома, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ингредиенты:

Рис пропаренный – 400 г

Вода – 800 мл

Мясо – 650 г

Чеснок – 1 головка ​​​​​​​

Лук – 4-5 шт.

Морковь – 2 шт.

Специи для плова – 2 ст. л.

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Порежьте мясо средними кусками и поджарьте н сковороде.

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2. Порежьте лук кубиком, морковь брусками и обжарьте на сковороде, смешайте с мясом.

3. К сухому рису добавьте специи, перемешайте.

4. В рукав выложите часть мяса с овощами, далее рис и снова мясо.

5. Переложите рукав в форму для запекания, залейте водой и отправьте в духовку на 40 минут при 180 С.

Готовый плов будет очень вкусным, рассыпчатым и сытным.

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