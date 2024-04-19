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"Побитый" картофель с сыром и песто: как приготовить оригинальное и бюджетное блюдо
Картофель можно готовить по-разному, но полезнее и вкуснее всего она будет именно в запеченном виде. Для яркого вкуса добавьте сыр, специи, ароматное масло, бекон, сало.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного запеченного "побитого" картофеля с сыром и соусом песто.
Ингредиенты:
- 6-7 средних картофелин
- томатная паста
- сыр твердый
- соус песто
- оливковое масло
- соль
Способ приготовления:
1. Отварите картофель с кожуре.
2. Выложите на пергамент, сверху выложите также пергамент, побейте слегка.
3. Уберите верхний пергамент, полейте картофель маслом, смажьте томатной пастой, посыпьте сыром.
4. Запекайте в духовке и перед подачей добавьте песто!
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