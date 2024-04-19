Картофель можно готовить по-разному, но полезнее и вкуснее всего она будет именно в запеченном виде. Для яркого вкуса добавьте сыр, специи, ароматное масло, бекон, сало.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного запеченного "побитого" картофеля с сыром и соусом песто.

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Ингредиенты:

6-7 средних картофелин

томатная паста

сыр твердый

соус песто

оливковое масло

соль

Способ приготовления:

1. Отварите картофель с кожуре.

2. Выложите на пергамент, сверху выложите также пергамент, побейте слегка.

3. Уберите верхний пергамент, полейте картофель маслом, смажьте томатной пастой, посыпьте сыром.

4. Запекайте в духовке и перед подачей добавьте песто!

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