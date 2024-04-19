"Побитый" картофель с сыром и песто: как приготовить оригинальное и бюджетное блюдо

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
375
'Побитый' картофель с сыром и песто: как приготовить оригинальное и бюджетное блюдо

Картофель можно готовить по-разному, но полезнее и вкуснее всего она будет именно в запеченном виде. Для яркого вкуса добавьте сыр, специи, ароматное масло, бекон, сало.

Запеченный картофель

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного запеченного "побитого" картофеля с сыром и соусом песто.

Рецепт блюда
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Ингредиенты:

  • 6-7 средних картофелин
  • томатная паста
  • сыр твердый
  • соус песто
  • оливковое масло
  • соль

Способ приготовления:

1. Отварите картофель с кожуре.

2. Выложите на пергамент, сверху выложите также пергамент, побейте слегка.

Вареный картофель

3. Уберите верхний пергамент, полейте картофель маслом, смажьте томатной пастой, посыпьте сыром.

Сыр для блюда

4. Запекайте в духовке и перед подачей добавьте песто!

Готовое блюдо

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