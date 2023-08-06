Консервированные кабачки – это отличная закуска на зиму, которая подходит к мясу, рыбе и разным кашам. Но очень часто, во время приготовления, возникает проблема, что банки взрываются. В результате – потраченные продукты и время.

Редакция FoodOboz расскажет, из-за чего взрываются банки с кабачками. Здесь есть несколько причин.

Наличие бактерий и микробов – это основная причина, по которой взрываются банки с консервированными кабачками. Углекислый газ оказывает давление на крышку и ее просто срывает. Все это потому, что вы нарушили технологию стерилизации, сделали это неправильно.

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Что делать, если крышку сорвало

1. Если крышку сорвало полностью – такие огурцы нужно сразу выбрасывать, потому что употребление этого продукта может нанести серьезный вред организму.

2. При небольшом открытии крышки ситуацию еще можно спасти. Надо слить маринад, положить кабачки в банки, залить новым маринадом и еще раз очень хорошо простерилизовать.

Соль плохого качества или ее недостаточное количество

Если вы наблюдаете, что сдулись абсолютно все банки – все дело в добавлении соли. Ее может быть слишком мало. Или специя просто плохого качества.

Плохо вымытые продукты для консервирования

Очень важно перед приготовлением хорошо промыть плоды. Именно из-за попадания грязи в банку консервация портится.

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