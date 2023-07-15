Пышный и ароматный бисквит – основа для многих популярных десертов. Но очень часто коржи опадают, а тесто теряет нежную текстуру. Все это из-за ряда ошибок, которые очень часто допускают даже опытные хозяйки.

Редакция FoodOboz расскажет, как нельзя готовить бисквит. Следует обратить внимание на 3 основных нюанса.

Неправильное количество яиц

Если вы думаете, что бисквит будет вкуснее, если добавить много яиц – это заблуждение. Для теста, в которое добавляется 100 граммов сахара и 100 граммов муки, нужно только четыре яйца.

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Неправильное взбивание

Если у вас мощный миксер – для взбивания будет достаточно всего 7 минут. На небыстрых оборотах требуется до 15 минут. И очень важно не переусердствовать, чтобы не нарушить нежную текстуру теста. А отделять белки от желтков совсем не обязательно.

Слишком низкая или высокая температура выпекания

Если ваш бисквит будет выпекаться на максимальных температурах, он просто засушится. А недостаточный нагрев не позволит бисквиту стать пышным. Поэтому лучше выпекать лепешки при температуре 185 градусов 35-40 минут.

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