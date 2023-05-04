Бисквитные коржи – это основа для многих популярных десертов. После выпекания тесто должно получиться легким и воздушным, чтобы крем хорошо пропитался. Но очень часто, во время приготовления, масса падает и становится резиновой. Бисквитом такую выпечку назвать сложно.

Редакция FoodOboz расскажет об ошибках, из-за которых приготовить идеальный бисквит не удается. Есть три самых распространенных.

Непросеянная мука

Просеивание муки – один из важнейших пунктов приготовления удачного бисквита. Продукт насыщается кислородом, а это способствует тому, что бисквит выходит пористым и пышным. Поэтому игнорировать процесс просеивания нельзя.

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Частое открывание духовки

Первые 20 минут приготовления бисквит вообще не надо трогать. Именно за это время тесто поднимается. Если открыть духовку – оно просто упадет.

Вытягивание бисквита сразу

Чтобы бисквит остался пышным – после выпекания он должен адаптироваться к окружающей температуре. Поэтому не стоит извлекать изделие из формы сразу.

Подробными советами по приготовлению идеального бисквита поделилась фудблогер Юлия Вилич (julia_vilich_food_blog) на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

яйца – 5 шт

сахар – 140 г

мука (для шоколадного варианта 30 г муки заменить какао) – 140 г

разрыхлитель – 1 ч.л (по желанию)

Способ приготовления:

1. Яйца комнатной температуры взбиваем с сахаром 7-10 минут до светлой пышной массы.

2. В два приема добавляем муку. Вымешиваем по временной стрелке лопаткой снизу и вверх чтобы вымешалась вся мука.

3. Сразу отправляем тесто в форму, застеленную пергаментом. Выпекаем в предварительно разогретой духовке при температуре 175 градусов 35-40 минут. Готовность проверить деревянной шпажкой. Если она при выходе сухая – бисквит готов.

4. Немного охладить в открытой духовке буквально 10-15 минут.

5. Далее вынимаем бисквит из формы, и если у вас образовалось крошечное углубление или наоборот горка – это нормально.

6. Здесь дело в духовке. Бисквит нужно просто перевернуть вверх и положить на решетку.

7. Перед тем, как спрятать бисквит в пищевую пленку, он должен полностью остыть при комнатной температуре. В противном случае, серединка "спарится".

8. Дальше нужно положить бисквит в холодильник минимум на 5 часов. Этого времени будет достаточно, чтобы вся влага распределилась равномерно. Таким образом, бисквит будет легко нарезать, он не будет крошиться.

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