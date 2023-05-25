Домашний бисквит – это отличная домашняя выпечка, которую можно дополнять начинкой, есть самостоятельно или использовать для приготовления тортов и других десертов. Идеально приготовленный бисквит – пышный, мягкий и не падает. Но ситуации бывают разные и выпечка не всегда получается такой, как ожидают хозяйки.

Фудблогер Оксана Миронюк (oksankamyroniuk) на своей странице в Instagram рассказала о топ-7 ошибках , которые не следует допускать в процессе приготовления бисквита.

Продукты разной температуры

Основной ингредиент бисквита – яйца – нужно заранее достать из холодильника. То же касается и молока, если вы его используете. Важно, чтобы все продукты были комнатной температурой.

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Плохо взбитые яйца

Залогом пышного бисквита, который не упадет в процессе выпечки – это хорошо взбитые яйца. Их можно взбивать целиком, или отдельно белки от желтков. В первом случае яйца после взбивания должны оставить узор и стекать с венчиков миксера. Во втором – белки должны быть пышными и плотными, а вводить их в тесто нужно таким образом, чтобы они не потеряли воздушную текстуру.

Не растворился сахар

На этапе взбивания сахар нужно насыпать постепенно, чтобы он успевал равномерно раствориться. Важно, чтобы в тесте не было его кристалликов.

Продолжительное перемешивание теста

Готовя бисквит по классической технологии, помните, что муку нужно постепенно насыпать и очень осторожно при этом вымешивать. Долго это делать не нужно, ибо масса может осесть.

Готовое тесто долго стоит при комнатной температуре

Это означает, что как только вы приготовили, его нужно как можно скорее перелить в форму и поставить выпекаться в духовку.

Рано открываете духовку

Как только вы поставили бисквит в духовку, первые 30 минут не рекомендуют вообще открывать дверцу. Даже минимальное попадание воздуха внутрь спровоцирует падение бисквита.

Неправильный режим и температура

В этом случае все индивидуально – лучше изучить свою духовку и ее особенности, чтобы всегда ориентироваться, какую температуру и режим установить.

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