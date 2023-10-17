Почему чебуреки лопают при жарке: раскрываем секреты приготовления

Татьяна Козюк
FoodOboz
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Почему чебуреки лопают при жарке: раскрываем секреты приготовления

Чебуреки – это крымско-татарское блюдо, которое стало особенно популярным в советские времена и не теряет своей актуальности до сих пор. В их основе тонкое тесто, которое при жарке становится пузырчатым и золотистым, а также сочная мясная начинка.

Нередко бывает так, что чебуреки в процессе жарки начинают лопаться, а начинка вытекает. Для хозяек это становится действительно неприятным моментом, но таких последствий очень легко избежать, зная некоторые секреты.

Редакция FoodOboz собрала вам информацию и расскажет, почему чебуреки лопают при жарке и как этого избежать.

Домашние чебуреки
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Следовательно, по словам опытных хозяйок, причина таких кулинарных инцидентов достаточно проста. Так бывает, когда вы слегка переборщили с фаршем.

Дело в том, что когда его слишком много, соку и паре, которые выделяются при термической обработке, просто некуда деваться. Поэтому тесто рвется и лопает на поверхности чебуреков.

Фудблогер Оксана Крецул (oksana_kretsul) на своей странице в Instagram поделилась рецептом золотистых чебуреков с телятиной.

Чебуреки с мясом

Ингредиенты:

  • телятина – 100 г
  • курятина – 150 г
  • сыр сулугуни – 100 г
  • лук – 1 шт
  • соль, специи
  • кинза

Для теста:

  • кипяток – 300 мл
  • масло – 50 мл
  • мука – 600 г
  • соль – 1,5 ч. л.

Способ приготовления:

1. Для приготовления теста следует смешать соль и масло, перемешать.

Тесто на чебуреки

2. Сразу насыпать муку и смешать с жидкими ингредиентами. Замесить тесто и накрыть полотенцем.

3. Для приготовления начинки нужно смолоть мясо и лук в мясорубке или блендере. К полученной массе добавить специи и соль, натереть сыр и кинзу. Перемешать.

Секреты приготовления чебуреков

4. На этом этапе нужно поделить тесто на шарики, тонко раскатать каждый из них, выложить начинку и сформировать чебуреки.

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