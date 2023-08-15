Почему драники становятся серыми и не хрустящими: так нельзя готовить блюдо
Идеальные драники из картофеля имеют хрустящий вкус и золотистые с виду. Но очень часто картофель просто чернеет и становится очень мягким. Все это из-за некоторых ошибок, которые допускают и начинающие повара, и опытные хозяйки.
Редакция FoodOboz расскажет, что может испортить ваши деруны из картофеля. Есть три основных ошибки.
Слишком много муки
Если вы добавили то количество муки, которая указана в рецепте, но вам кажется, что тесто слишком жидкое – не засыпайте больше. После жарки картофель станет резиновым и совсем невкусным. Тесто получится забитым.
Недостаточно крахмала
Не каждый картофель подойдет для приготовления драников. Чтобы изделия получились действительно вкусными и хорошо держали форму – выбирайте именно тот овощ, в котором крахмала много.
Очень мало лука
Именно лук способствует тому, что картофель имеет хороший цвет в сыром и жареном виде, не темнеет. Поэтому этот ингредиент игнорировать не стоит. Его нужно добавить достаточно много.
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