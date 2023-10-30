Дрожжевое тесто – это отличная основа для приготовления пирожков, пиццы и других изделий. Но у вас никогда не получится приготовить вкусную выпечку, если тесто достаточно не поднимется. Чтобы такого не происходило – следует разобраться в причинах.

Редакция FoodOboz расскажет, какие ошибки чаще всего допускают при приготовлении дрожжевого теста. Никогда их не допускайте, чтобы выпечка получилась качественной.

Дрожжи плохого качества

Перед тем как готовить тесто, обращайте внимание на срок годности дрожжей. Если они уже старые – тесто не поднимется, и вы просто испортите продукты. Используйте только свежие ингредиенты.

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Низкая температура

Дрожжевое тесто не переносит холода. Поэтому, если вы поставите замешанную массу в помещение с низкой температурой – она не поднимется. Позаботьтесь, чтобы тесто находилось в тепле. О холодильнике вообще забудьте.

Очень горячее молоко

По рецептуре дрожжи нужно разводить в молоке. Оно ни в коем случае не должно быть горячим, потому что процесс набухания остановится. Наиболее оптимальной является комнатная температура жидкости.

Слишком много муки

Особое внимание следует обратить на количество муки в дрожжевом тесте. Если вы положите слишком много этого компонента – масса будет забита и точно не поднимется.

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