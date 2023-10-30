Почему дрожжевое тесто не поднимается: не допускай этих ошибок

Екатерина Ягович
FoodOboz
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Почему дрожжевое тесто не поднимается: не допускай этих ошибок

Дрожжевое тесто – это отличная основа для приготовления пирожков, пиццы и других изделий. Но у вас никогда не получится приготовить вкусную выпечку, если тесто достаточно не поднимется. Чтобы такого не происходило – следует разобраться в причинах.

Редакция FoodOboz расскажет, какие ошибки чаще всего допускают при приготовлении дрожжевого теста. Никогда их не допускайте, чтобы выпечка получилась качественной.

Дрожжи плохого качества

Почему дрожжевое тесто не поднимается: не допускай этих ошибок

Перед тем как готовить тесто, обращайте внимание на срок годности дрожжей. Если они уже старые – тесто не поднимется, и вы просто испортите продукты. Используйте только свежие ингредиенты.

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Низкая температура

Почему дрожжевое тесто не поднимается: не допускай этих ошибок

Дрожжевое тесто не переносит холода. Поэтому, если вы поставите замешанную массу в помещение с низкой температурой – она не поднимется. Позаботьтесь, чтобы тесто находилось в тепле. О холодильнике вообще забудьте.

Очень горячее молоко

Почему дрожжевое тесто не поднимается: не допускай этих ошибок

По рецептуре дрожжи нужно разводить в молоке. Оно ни в коем случае не должно быть горячим, потому что процесс набухания остановится. Наиболее оптимальной является комнатная температура жидкости.

Слишком много муки

Почему дрожжевое тесто не поднимается: не допускай этих ошибок

Особое внимание следует обратить на количество муки в дрожжевом тесте. Если вы положите слишком много этого компонента – масса будет забита и точно не поднимется.

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