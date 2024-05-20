Универсальный гарнир на каждый день – это, конечно же, гречка. Ее вкусно есть с разнообразными зажарками, мясом, рыбой, а также в сладком виде с молоком. А для того, чтобы крупа получилась действительно вкусной, ее нужно правильно отварить.

Редакция FooOboz расскажет, какие ошибки часто допускают при приготовлении гречки. Есть один простой нюанс, который следует учесть.

Как варят большинство круп

Чтобы крупы получались рассыпчатыми и при этом нормально приготовились, их отваривают в пропорции 1 к 2. Это означает, что на стакан продукта нужно налить 2 стакана воды. Когда вода испаряется – каша готова.

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Но с гречкой так не работает

Гречка, которая продается в магазинах, уже прошла определенную обработку. Чтобы крупа имела коричневый цвет – ее прожаривают.

Поэтому продукт просто не нуждается в отварке. Все, что нужно сделать, это залить крупу крутым кипятком в пропорции 1:2. Каша впитает всю воду. Крупинки будут целыми и точно не сухими.

Такую гречку уже можно есть. Но если вам это все же необычно – после замачивания можно поставить кашу на огонь и довести до кипения. После этого накройте крышкой. Затем можно добавлять любимые специи и приправы, разнообразные зажарки из лука, моркови и грибов. Если хотите сладкую кашу – добавляйте молоко и сахар.

Нужно ли варить белую гречку

Что касается белой гречки, то она не проходила ни одной обработки. Ее нужно обязательно отварить. Лучше всего использовать продукт для каш или супов.

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