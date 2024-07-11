Приготовление гречки – это не так просто, как кажется. Крупа очень часто получается сухой и пригорает в посуду в процессе отваривания. Это все довольно невкусно и только портится продукт. Поэтому следует обратить внимание на ошибки, которые часто допускают при приготовлении такого продукта и больше их не допускать.

Видео дня

Редакция FoodOboz расскажет, как сварить вкусную гречку. Есть несколько важных нюансов, о которых следует помнить.

Плохо рассчитаны пропорции

Нельзя добавлять ингредиенты "на глаз". Чтобы крупа получилась вкусной, нужно соблюдать четкие пропорции. На стакан крупы нужно добавлять два стакана воды. Именно такое количество компонентов является идеальным.

Слишком сильный огонь

В приготовлении гречки важно не торопиться. Если огонь будет сильным – гречка сварится быстро, но она будет очень сухой и ее невозможно будет есть.

Неправильно добавляете масло

Чтобы гречка была сочной и не сухой – масло важно прибавлять в самом конце приготовления. Оно растает и крупа будет очень вкусной.

Что сделать, чтобы гречка не пригорала в кастрюлю

В этом вам может помочь обычная пищевая сода. Ее нужно добавить в тот момент, когда зерна гречки уже начнут разбухать в процессе отваривания. Соды должно быть совсем чуть-чуть – на кончике ножа. Сода не только делает невозможным пригорание, но и нейтрализует специфический запах крупы.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: