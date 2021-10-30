Почему именно осенью имбирь следует добавить в рацион: ответ эксперта
Имбирь в сыром виде нравится далеко не всем: он очень терпкий и острый, только гурманы едят его вместе с роллами. Сухой имбирь часто добавляют как специю ко многим блюдам, особенно осенью. Такой продукт может быть очень вкусным, его нужно только правильно приготовить.
Почему именно в осенний период нужно употреблять имбирь, рассказывает нутрициолог Гляйх Людмила на своей странице в Instagram.
По словам эксперта, имбирь обладает противовоспалительными свойствами и укрепляет иммунитет. Имбирный чай с медом и лимоном хорошо помогает при першении в горле. Также улучшает пищеварение.
Имбирный чай от olena.mel. Опубликовано на странице Instagram.
Как приготовить
Отрезать 1 см корня имбиря.
Почистить и тоненькими пластинками измельчить в любимую кружку.
Залить горячей водой (50-60°С, чтобы сохранились витамины).
Добавить кусочек или два лимона и сахар или мед по вкусу.
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Имбирный крем-мед. Идея от oksanadim_gr. Опубликовано на странице Instagram.
Ингредиенты:
имбирь – 35 г (почищенный)
лимон – 1 шт (без кожуры)
мед – 2,5 ст.л
Способ приготовления:
Имбирь и лимон почистить
Нарезать на кусочки.
Поместить в блендер и добавить мед.
Смесь переложить в стеклянную банку и хранить в холодильнике.
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