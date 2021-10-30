Почему именно осенью имбирь следует добавить в рацион: ответ эксперта

Имбирь в сыром виде нравится далеко не всем: он очень терпкий и острый, только гурманы едят его вместе с роллами. Сухой имбирь часто добавляют как специю ко многим блюдам, особенно осенью. Такой продукт может быть очень вкусным, его нужно только правильно приготовить.

Почему именно в осенний период нужно употреблять имбирь, рассказывает нутрициолог Гляйх Людмила на своей странице в Instagram.

По словам эксперта, имбирь обладает противовоспалительными свойствами и укрепляет иммунитет. Имбирный чай с медом и лимоном хорошо помогает при першении в горле. Также улучшает пищеварение.

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Имбирный чай от olena.mel. Опубликовано на странице Instagram.

Как приготовить

Отрезать 1 см корня имбиря.

Почистить и тоненькими пластинками измельчить в любимую кружку.

Залить горячей водой (50-60°С, чтобы сохранились витамины).

Добавить кусочек или два лимона и сахар или мед по вкусу.

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Имбирный крем-мед. Идея от oksanadim_gr. Опубликовано на странице Instagram.

Ингредиенты:

имбирь – 35 г (почищенный)

лимон – 1 шт (без кожуры)

мед – 2,5 ст.л

Способ приготовления:

Имбирь и лимон почистить Нарезать на кусочки. Поместить в блендер и добавить мед. Смесь переложить в стеклянную банку и хранить в холодильнике.

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