Почему кокосовое масло вредное: эксперты рассказали правду

Кокосовое масло – продукт о пользе которого говорят все диетологи, его советуют использовать для жарки, но как отказывается не такое но уже и полезное, скорее – распиаренное. Есть его или нет – безусловно ваш выбор.

В Американской ассоциации сердца после проведенных исследований заявили и доказали, что это совершенно вредный и даже – опасный продукт.

Если быть точными, эксперты заявили, что если регулярно есть кокосовое масло уровень "плохого" холестерина сильно и важно – резко возрастет.

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"Уровень липопротеинов низкой плотности может накапливаться в артериях, ограничивая приток крови к клеткам организма. При регулярном переизбытке насыщенных жиров, накопленные ЛПНП могут закупоривать сосуды, затрудняя ток крови, что впоследствии может привести к сердечной недостаточности и повысить риск возникновения инсульта", – заявили эксперты.

Также по мнению диетологов кокосовое масло станет причиной набора лишнего веса.

Столовая ложка кокосового масла содержит 14 г насыщенных жиров при том, что в сливочном масле и даже сале намного меньше, а дневная норма – не больше 13 г.

Как отметили эксперты, кокосовое масло на фоне других растительных масел содержит много насыщенных жиров, а они крайне вредны для организма.

Но есть и положительная сторона в нем – косметологи рекомендуют его использовать в косметических целях – для волос, лица, тела.

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