Через некоторое время после консервирования можно заметить, что огурцы в банке теряют свою упругость. То есть, становятся мягкими. У такого явления есть достаточно много причин. Редакция FoodOboz поможет определить их.

Почему консервированные огурцы становятся мягкими

1. Плохо вымытая емкость для консервирования и сами огурцы.

2. Попадание воздуха из-за плохо закрытой банки.

3. Размягчение соленых огурцов в банках является следствием работы пектолитических ферментов. Чаще размягчение происходит в емкостях большого объема. Огурцы, расположенные в нижней части, придавливаются верхними слоями и спустя некоторое время становятся мягкими.

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4. Также, огурцы становятся мягкими из-за недостаточного количества соли. В результате рассол может напоминать слизь (продукт деятельности посторонней микрофлоры), а сами огурцы – неприятные мякиши. Чем больше огурцы – тем соленее должен быть рассол.

5. Если огурцы расположены в банке не плотно – они также быстро станут мягкими.

6. К повреждению огурцов может привести также плохая технология хранения. Оптимальная температура хранения – от 0 до +3 C (до полугода). При комнатной температуре консервация не испортится 1 месяц.

7. Для консервирования нужно выбирать правильные овощи. Лучший вариант – огурцы маленьких или средних размеров с небольшими семенными камерами, недоразвитыми семенами, плотной, упругой мякотью и с содержанием сахара не менее 2% (сахар необходим для образования молочной кислоты). Перезрелые пожелтевшие переростки для консервации не подходят. Большие огурцы лучше пустить на другие цели.

8. Лучше всего будут храниться свежие огурцы, которые были собраны в течение суток.

9. Если в рассоле мало пряностей – плоды тоже будут быстро становиться мягкими. Необходимо положить листья черной смородины, зубчики чеснока, листья хрена и т. д. Некоторые из этих компонентов обладают бактерицидными свойствами и тормозят развитие вредной микрофлоры.

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