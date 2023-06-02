"Медовик" – это десерт, без которого не проходит почти ни одно празднование. И особенно важно, чтобы он был приготовленный своими руками. Но очень часто уже испеченные коржи начинают просто ломаться. И исправить ситуацию уже никак нельзя.

Редакция FoodOboz расскажет, почему коржи на "Медовик" не удаются. Здесь есть всего несколько нюансов.

1. "Медовик" – это торт, который требует четкого соблюдения всех пропорций. Поэтому если вы добавите слишком много сахара или муки – коржи станут очень хрупкими и начнут ломаться.

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2. Также, коржи распадаются из-за того, что вы формировали их из холодного теста. Основание для торта лучше всего делать на водяной бане. Затем, не теряя ни минуты, сразу формируйте коржи.

3. Для того, чтобы тесто было нежным и хорошо держало форму, в массу нужно добавить растительное масло.

4. Не стоит забывать о соде. Она сделает коржи очень пышными, и тесто не будет ломаться.

Вкусный медовик можно приготовить даже без духовки. Идеей поделилась фудблогер Галина с ником reeixit в Instagram.

Ингредиенты для теста:

мед – 220 г

сода – 1 ч.л

масло сливочное 100 г

2 яйца

мука 500 г

щепотка соли

Ингредиенты для крема:

550 г сметаны

100 г сахара (можно и больше, по вашему вкусу)

Для пропитки: 170 мл молока

Способ приготовления крема:

Взбить миксером в пышную сметану и сахар.

Способ приготовления лепешек:

1. Мед вместе с содой нагреваем на малом огне постоянно помешивая до коричневого цвета.

2. Выключаем.

3. Сразу добавляем масло, размешиваем его, немного охлаждаем смесь, добавляем яйца.

4. Размешиваем, тогда добавляем муку и замешиваем тесто.

5. Тесто помещаем в пакет и ставим в холодильник на 30 минут.

6. Затем разрезать на 8-10 частей, раскатать тонкий пласт толщиной не более 2 мм, потому что тесто во время выпечки будет расти.

7. С пергаментом переместить на разогретую сковороду, подождать примерно 1 минуту, пока схватится корж, снять пергамент, накрыть крышкой и выпекать до готовности с обеих сторон.

8. С 1 стороны выпекать 2 мин. Ориентируйтесь, чтобы он не подгорел.

9. Охлажденные лепешки пропитать молоком.

10. На каждый корж идет 3 столовые ложки молока: вылить 1 л., разровнять, подождать 30-40 секунд пока молоко впитается, тогда вылить 2 ложку и 3-ю. Тогда на корж выкладываем 3 столовых ложки крема, разравниваем, сверху снова корж-молоко-крем.

11. Готовый тортик поместить в холод на 8-10 часов.

12. Диаметр коржей 20 см. Выходит 9 шт.

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