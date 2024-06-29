Вкусный красный борщ – любимое блюдо многих украинских семей. Особенно если есть в прикуску со свежим зеленым луком и салом. Но вместо яркого свекольного цвета очень часто бульон выходит коричневым.

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Поэтому редакция FoodOboz расскажет, как приготовить наваристый борщ яркого красного цвета. Следует избежать нескольких ошибок, которые часто допускают даже опытные хозяйки.

Не пересушивайте свеклу

Пересушенная свекла – это главная ошибка, из-за которой борщ получается неприятного коричневого цвета. Помните о том, что натертый или нарезанный овощ нужно постоянно помешивать, чтобы он остался сочным. Также добавьте немного мясного бульона прямо в сковороду и накройте крышкой.

Вы выбрали не тот сорт свеклы

Чтобы борщ был яркого красного цвета, важно выбрать правильную свеклу. Они должны быть максимально темными.

Не готовьте борщ очень долго

Во время длительного приготовления борща яркий цвет борща, потому что свекла вываривается. Поэтому его нужно кипятить не дольше 15 минут.

Не тушите свеклу с другими овощами

Чтобы свекла сохранила свой цвет – тушите ее отдельно от остальных овощей в собственном соке. Когда свекла взаимодействует с другими компонентами, она может терять окрас.

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