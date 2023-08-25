Квашеная капуста – это не только простая и вкусная закуска, но очень полезная. Она хорошо влияет на иммунитет, поэтому такой продукт важно добавить в свой рацион в период авитаминоза. Но при приготовлении блюда очень часто не обращают внимания на важные моменты рецептуры. Поэтому продукт получается невкусным.

Редакция FoodOboz расскажет о самых распространенных ошибках, которые часто допускают при приготовлении квашеной капусты. Овощ из-за этого портится.

Банка с капустой слишком долго стоит при комнатной температуре

Уже через три-четыре дня после пребывания капусты при температуре +22°С – +24°С, овощ следует забрать в прохладное место. Это может быть подвал или холодильник. Или можно даже заморозить, а перед употреблением разморозить – так выходит даже вкуснее.

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Образующиеся газы не выпускаются

Чтобы качественно приготовить капусту во время приготовления, очень важно не забывать время от времени проштриковать ее ножом. Процесс квашения предполагает то, что образующиеся газы должны высвобождаться. Такую манипуляцию нужно совершить через 2-3 дня после того, как капуста начала готовиться.

Недостаточно количества рассола

Чтобы квашеная капуста имела хороший вкус, очень важно, чтобы овощ полностью был в рассоле. Для этого следует использовать груз, чтобы овощ не всплывал на верх. Также, четко следуйте рецептуре.

Недостаточное количество соли

Соль – это главный консервант во время квашения капусты. Поэтому, если этого ингредиента будет недостаточно – овощ не получится вкусным. Потому добавляйте по 30 г соли на каждый килограмм капусты.

Использование йодированной соли

Йодированная соль не подходит для консервирования вообще. И для квашеной капусты тоже.

Квашеная капуста готовится из поздних сортов

Квашеная капуста будет вкусной только тогда, когда у овоща достаточно сахара. Поэтому поздние сорта не подходят для приготовления заготовки в сентябре. Они прекрасно хранятся именно потому, что у них недостаточно сахара.

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