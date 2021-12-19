Почему лосось нужно готовить чаще: топ-8 полезных свойств

Лосось является лидером в списке самых питательных продуктов мира, и это не зря. Ведь в нем содержится достаточное количество полезных свойств, поэтому не так просто эту рыбу считают морским деликатесом.

О 8 преимуществах лосося, которые делают средиземноморскую рыбу волшебной, рассказали Грант Тинсли и Сара Гароне английскому изданию Greatist.

1. Богатый состав.

Рыба содержит очень много белка и жиров, а калорийность достаточно небольшая – всего 121кКал на 100 г.

Видео дня

2. Способствует здоровью сердца

Лосось богат на омега-3 жирные кислоты. Это здоровые жиры, которые способствуют стабилизации сердечного ритма и предотвращают развитие тромбозов.

Исследование 2014 года показало, что чем больше люди употребляют рыбы в своем повседневном рационе, тем меньшая вероятность появления сердечных приступов.

3. Лосось в достаточном количестве насыщен антиоксидантными свойствами, что помогает улучшить состояние кожи и здоровья в целом.

4. Витамины группы В положительно влияют на умственные способности, а также стимулируют работу мозга и улучшают память.

5. Благодаря высокому содержанию белка в рыбе рекомендуется включать ее в меню спортсменов.

Если вы хотите придать своему телу более рельефную форму, то в этом случае лосось обязателен к употреблению.

6. Установлена связь между психическим здоровьем человека и омега-3 жирными кислотами, которые содержатся в рыбе. При употреблении лосося снижается риск появления депрессии и биполярного расстройства личности.

7. Польза лосося при беременности.

Высокое содержание полезных жиров и кислот способствует нормальному развитию плода, а также снижает риск преждевременных родов.

8. Если говорить о вкусовых качествах рыбы, то лосось не уступает другой средиземноморской рыбе. Ведь не зря его используют практически в каждом блюде. У этой рыбы очень хорошее вкусовое сочетание с другими продуктами, что и делает ее более универсальной.

Текст проверил руководитель проекта MedOboz Виктор Литвиненко .

Ранее OBOZREVATEL сообщал о полезных свойствах кофе и зачем его нужно пить с какао.