Период консервирования в разгаре. И на некоторых этапах такого приготовления даже у самых опытных хозяек возникают проблемы. Одна из самых распространенных – это помутнение рассола.

Редакция FoodOboz расскажет об ошибках, которые допускают во время консервирования сезонных фруктов и овощей. Именно из-за них рассол в консервации мутнеет.

Довольно часто рассол в консервации мутнеет не из-за особых ингредиентов в рецепте, а из-за ряда ошибок, которые часто допускают во время приготовления.

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Использование продуктов плохого качества

Продукты с гнилью или поврежденные ни в коем случае нельзя использовать для консервирования. Это влияет не только на вид рассола, но и на вкус блюда в целом. Поэтому перед приготовлением очень хорошо рассмотрите, все ли ваши компоненты пригодные.

Использование плохо промытых продуктов

Очистка продуктов от излишней грязи перед консервированием очень банальная, но чрезвычайно необходимая процедура. Если в банку попадут микробы, маринад станет очень мутным и продукты начнут портиться.

Неправильная стерилизация емкостей и крышек

Именно стерилизация будет способствовать удачному сохранению консервированных продуктов. Помните, что если у вас банки на 0,5, 1 или 2 литра после закипания их нужно стерилизовать не менее 8 минут. А если тара на 3 литра – для нее понадобится 25 минут.

Неправильный расчет пропорций уксуса, сахара и специй

Никогда не кладите компоненты для консервации "на глаз". Ибо если вы добавите слишком много уксуса или сахара в маринад – рассол получится очень концентрированным и мутным.

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