Именно на этой неделе, с 20-27 февраля, в Украине празднуют Масленицу. В этот период принято готовить блины, разнообразные пироги и вареники, угощать всю семью. Но ни в коем случае нельзя есть мясо.

Редакция FoodOboz поможет разобраться, почему нужно придерживаться именно такой традиции.

Что значит неделя Масленицы

У Масленицы есть много разнообразных названий: запусты, сиропусты, колодки. Всё зависит от региона. Но одно и неизменное толкование – это "прощание с мясом".

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Неделя Масленицы является последней перед началом великого Пасхального поста. Все 40 дней верующим будет запрещено есть разнообразные продукты животного происхождения, включая молочные. Поэтому Масленица – это период подготовки и тела, и души. Люди постепенно начинают отказываться от мяса, выпекают блины, лепят вареники с сыром. Готовыми блюдами угощают родных и прощают друг другу все обиды. В неделю перед постом, как и в сам пост, запрещено спорить, сплетничать и злословить.

Что можно приготовить на Масленицу для всей семьи.

Идея приготовления блинчиков на тесте с кипятком опубликована на странице фудблогера Софии с ником cooking_by_sofi_ в Instagram.

Ингредиенты:

3 яйца

2 стакана молока

1 стакан кипятка

1,5 стакана муки

3 ст. л сахара

0,5 ч.л соли

3 ст.л растительного масла

Способ приготовления:

1. Яйца взбить.

2. Добавить сахар, соль и стакан молока.

3. Сбить до объединения.

4. Просеять муку в 2-3 этапа и перемешать.

5. Добавить еще 1 стакан молока и растительное масло, перемешать.

6. В конце влить стакан крутого кипятка, перемешивая.

7. Сковороду смазать маслом только в первый раз.

8. Начинка по желанию.

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