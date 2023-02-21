Почему на Масленицу нельзя есть мясо: объясняем традицию
Именно на этой неделе, с 20-27 февраля, в Украине празднуют Масленицу. В этот период принято готовить блины, разнообразные пироги и вареники, угощать всю семью. Но ни в коем случае нельзя есть мясо.
Редакция FoodOboz поможет разобраться, почему нужно придерживаться именно такой традиции.
Что значит неделя Масленицы
У Масленицы есть много разнообразных названий: запусты, сиропусты, колодки. Всё зависит от региона. Но одно и неизменное толкование – это "прощание с мясом".
Неделя Масленицы является последней перед началом великого Пасхального поста. Все 40 дней верующим будет запрещено есть разнообразные продукты животного происхождения, включая молочные. Поэтому Масленица – это период подготовки и тела, и души. Люди постепенно начинают отказываться от мяса, выпекают блины, лепят вареники с сыром. Готовыми блюдами угощают родных и прощают друг другу все обиды. В неделю перед постом, как и в сам пост, запрещено спорить, сплетничать и злословить.
Что можно приготовить на Масленицу для всей семьи.
Идея приготовления блинчиков на тесте с кипятком опубликована на странице фудблогера Софии с ником cooking_by_sofi_ в Instagram.
Ингредиенты:
- 3 яйца
- 2 стакана молока
- 1 стакан кипятка
- 1,5 стакана муки
- 3 ст. л сахара
- 0,5 ч.л соли
- 3 ст.л растительного масла
Способ приготовления:
1. Яйца взбить.
2. Добавить сахар, соль и стакан молока.
3. Сбить до объединения.
4. Просеять муку в 2-3 этапа и перемешать.
5. Добавить еще 1 стакан молока и растительное масло, перемешать.
6. В конце влить стакан крутого кипятка, перемешивая.
7. Сковороду смазать маслом только в первый раз.
8. Начинка по желанию.
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