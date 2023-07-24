Сырники действительно считаются довольно сложным блюдом. Даже у опытных хозяек тесто на сковороде просто разваливается. Но все дело в самой консистенции теста, а также технологии жарки.

О том, как правильно готовить идеальные сырники и каких ошибок стоит избежать, рассказала фудблогер Анастасия Антонюк (anastasia__antoniuk) в Instagram. Следуя этим советам, вы сделаете действительно вкусное и привлекательное блюдо.

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Советы, которые помогут приготовить идеальные сырники:

1. Не берите очень влажный сыр

2. Не добавляйте много муки – лучше хорошо и со всех сторон обкатать в ней сырники уже перед жаркой.

3. Сахара также не нужно слишком много, ведь он способствует выделению излишней влаги. Лучше затем посыпать сахарной пудрой или полить сгущенкой.

4. Если сыр влажный, вместо целого яйца лучше взять только желток (белок – это тоже лишняя влага).

5. Массу нужно разминать именно вилкой, а не блендером.

6. Из готового теста нужно сформировать шайбы именно влажными руками. Если сделать это сухими ладонями – тесто не будет держаться кучи.

7. Жарить на небольшом количестве масла при минимальной температуре. Помните, что нельзя класть изделия на холодную сковороду – она должна быть очень хорошо разогрета.

Правильные пропорции для теста на сырники:

500 г творога

1 яйцо

одна пачка ванильного сахара

2-3 столовых ложки сахара (это уже по вкусу; кому нравится слаще, кому нет)

2-3 столовые ложки муки (смотреть за консистенцией)

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