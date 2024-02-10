Согласно результатам последних исследований, ежедневное употребление 100-го фруктового сока имеет непосредственное отношение к увеличению массы тела, причем как у взрослых, так и у детей.

Об этом в своем интервью CNN рассказал соавтор и ведущий исследователь диетологии доктор Уолтер Виллет, профессор эпидемиологии и питания в Гарвардской школе общественного здравоохранения имени Т. Чана и профессор медицины в Гарвардской медицинской школе в Бостоне.

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По его словам, основной причиной прибавки веса в результате употребления 100% сока является количество потребленных фруктов. В виде сока очень легко вызвать передозировку. Так, например, один стакан натурального апельсинового сока включает в себя примерно три фрукта. Стакан выпивается в течение минуты, а через некоторое время его можно выпить еще. Таким образом уровень сахара в организме значительно повысится, а также будет получено немало калорий.

В результате этого в организме выработается резистентность к инсулину и возникнет метаболический синдром. А это, в свою очередь, приведет к возникновению диабета, ожирения и многих проблем с сердечно-сосудистой системой.

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