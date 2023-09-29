Казалось бы, что пельмени – это очень простое блюдо, с приготовлением которого справится каждый. Но немногие знают, что бросать изделия в кипящую воду нельзя. Именно эту ошибку очень часто допускают.

Редакция FoodOboz расскажет, почему бросать пельмени из теста в кипяток нельзя ни в коем случае. У такого явления есть несколько причин.

Что произойдет с пельменями. если бросить их в кипящую воду

Очень часто многим людям приходится наблюдать ситуацию, что сразу после того, как пельмени попадают в воду, они начинают слипаться между собой. В результате – получается один сплошной ком. Или если сначала изделия в тарелке нормально перемешиваются, то уже через несколько секунд они все равно слипнутся. Такое происходит именно из-за кипятка.

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Также может произойти наоборот, когда изделия разваливаются и становятся похожими на кашу.

Что сделать, чтобы пельмени были вкусными

1. Бросать пельмени нужно в воду температуры не выше 50 градусов.

2. Перед приготовлением замочите изделия на несколько минут в холодной воде, чтобы они адаптировались.

3. При отварке добавьте немного холодной воды.

4. Соблюдайте правильные пропорции.

Несколько советов по приготовлению

1. На 500 г пельменей вам понадобится 1,5-2 литра воды.

2. Для лучшего вкуса можно добавить 3 горошины черного перца, а также 2 листочка лавровых листьев.

3. Обязательно периодически перемешивайте изделия.

4. Варите пельмени 5-10 минут.

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