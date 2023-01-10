Почему нельзя добавлять мед в кипяток сразу после заваривания чая: развеиваем мифы.

Многие еще с детства помнят родительскую установку, что в горячий чай мед добавлять нельзя. Но, при этом, явной причины этому не было.

Поэтому редакция FoodOboz расскажет, что действительно происходит с медом, когда он попадает в горячий напиток.

Можно ли добавлять мед в горячий чай?

Мы не нашли научных исследований, которые доказывают, что мед, добавленный в горячий чай, становится токсичным. Если хотите перестраховаться — не добавляйте мед в кипяток сразу после заваривания чая. Лучше добавить мед в чай тогда, когда он немного остыл, и его можно пить. Тогда он сбережет больше полезных веществ.

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Следует отметить, что промышленные производители меда обычно нагревают мед во время его обработки. Обычно температура обработки составляет от 40°C до 60°C (некоторые производители нагревают мед даже до 70°C). Такая обработка помогает устранить лишнюю влагу, убить бактерии, которые могут провоцировать брожение меда, уменьшить вязкость меда, упростить его упаковку и замедлить кристаллизацию.

Но что же произойдет с медом под действием высоких температур больше 35°C?

Под действием высоких температур мед может утратить полезные свойства.

На 75%-80% мед состоит из смеси двух сахаров: фруктозы и глюкозы. Поэтому первая угроза от высокой температуры – это карамелизация меда.

В зависимости от вида меда карамелизация начинается при температуре в промежутке между 70°C и 110°C. Это влияет соотношение фруктозы и глюкозы в составе меда (фруктоза карамелизируется быстрее) и его кислотность (кислоты выступают катализатором карамелизации). Наибольшую долю фруктозы среди распространенных в Украине медов имеет мед по акации и, теоретически, он должен карамелизироваться быстрее других видов меда.

Карамелизация изменяет вкус, цвет и структуру меда. Карамелизованный мед сладок и обладает специфическим ароматом, но его уже трудно назвать настоящим медом. Следовательно, больше чем 70°C мед нагревать не стоит.

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