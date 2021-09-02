Почему нельзя есть авокадо каждый день: диетологи дали ответ

Авокадо – очень полезный продукт, который необходимо употреблять всем, в нем много калия, клетчатки и ненасыщенных жирных кислот. Именно поэтому его добавление в рацион помогает нормализовать вес, снизить уровень холестерина и обеспечить организм необходимыми витаминами и микроэлементами. К тому же – он потрясающе сочетается с многими продуктами, особенно – с рыбой, можно делать полезные тосты и есть на завтрак.

Диетологи все же утверждают, что несмотря на всю пользу этого продукта, есть его все же каждый день – нельзя и объяснили почему, исследование экспертов было опубликовано в Еatthis.

Линдси Венглер, MS, RD, CDN, CNSC, зарегистрированный диетолог в Olive Branch Nutrition в Нью-Йорке, отметил, что авокадо содержится больше калия, чем в банане и это даже может помочь облегчить некоторые мышечные спазмы, но при этом он очень калорийный и может привести к набору веса.

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Также исследования показали, что люди, которые ели каждый день авокадо – могут испытывать настоящую мигрень.Так как в плодах есть тирамин, который и вызывает мигрень.

Стоит отметить, что много нельзя есть авокадо людям, которые имеют проблемы с желудком. Преподаватель питания из района Большого Нью-Йорка – Николь Сефанов заявила, что употребление слишком большого количества авокадо может вызвать даже обострения СРК (синдром раздраженного кишечника).

Сорбитол также действует как естественное слабительное, поэтому переедание авокадо может привести к попаданию большого количества воды в толстый кишечник и стимулировать дефекацию.

Диетологи сообщают, что у некоторых людей развиваются легкие оральные аллергические реакции, такие как:

ощущение зуда в губах, во рту и горле после употребления большого количества авокадо.

И согласно исследованию, опубликованному в журнале Biochemical Society Transactions было доказано, что много людей страдают именно от аллергии на авокадо, перец, персики, помидоры и бананы.

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